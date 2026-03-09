快訊

飆淚！同仁歡送會離情依依 李四川：淚留心裡、台北是我永遠的娘家

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
市府下午幫李四川舉辦歡送會，數百人的親子劇場坐滿同仁，要幫李四川祝福餞行，同仁更用心製作「哥就是帥」、「川伯我愛你」的大型海報，還有感人口號，儘管離情依依，現場充滿祝福。記者蘇健忠/攝影
市府下午幫李四川舉辦歡送會，數百人的親子劇場坐滿同仁，要幫李四川祝福餞行，同仁更用心製作「哥就是帥」、「川伯我愛你」的大型海報，還有感人口號，儘管離情依依，現場充滿祝福。記者蘇健忠/攝影

北市副市長李四川今最後一天在北市府，明天就要投入新北市長選戰，市府下午幫李四川舉辦歡送會，數百人的親子劇場坐滿同仁，要幫李四川祝福餞行，同仁更用心製作「哥就是帥」、「川伯我愛你」的大型海報，還有感人口號，儘管離情依依，現場充滿祝福。

由於歡送會不公開，李四川進場前，被問是否要最好可能要飆淚的心理準備？李說，「淚留在內心就好，不管走哪裡，台北市都是我永遠的娘家。」

今天李四川的歡送會下午四點開始，三點多市府同仁陸續進場，由於李四川是公務人，工務局同仁提早到現場彩排呼口號，現場到處都是「超讚」、「哥就是帥」、「川伯我愛你」海報。

市府下午幫李四川舉辦歡送會，數百人的親子劇場坐滿同仁，要幫李四川祝福餞行，同仁更用心製作「哥就是帥」、「川伯我愛你」的大型海報，還有感人口號，儘管離情依依，現場充滿祝福。記者林麗玉/攝影
市府下午幫李四川舉辦歡送會，數百人的親子劇場坐滿同仁，要幫李四川祝福餞行，同仁更用心製作「哥就是帥」、「川伯我愛你」的大型海報，還有感人口號，儘管離情依依，現場充滿祝福。記者林麗玉/攝影

市府下午幫李四川舉辦歡送會，數百人的親子劇場坐滿同仁，要幫李四川祝福餞行，同仁更用心製作「哥就是帥」、「川伯我愛你」的大型海報，還有感人口號，儘管離情依依，現場充滿祝福。記者蘇健忠/攝影
市府下午幫李四川舉辦歡送會，數百人的親子劇場坐滿同仁，要幫李四川祝福餞行，同仁更用心製作「哥就是帥」、「川伯我愛你」的大型海報，還有感人口號，儘管離情依依，現場充滿祝福。記者蘇健忠/攝影

李四川 台北 娘家 北市府

