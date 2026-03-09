快訊

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

聽新聞
0:00 / 0:00

主持社子島開發案遭嗆搭舞台 李四川盼加速開發：真為選舉就不必開會

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
今天都委會會議中委員對於報告案均未發言，李裁示，「洽悉」會議進行不到30分鐘就結束。記者胡經周／攝影
今天都委會會議中委員對於報告案均未發言，李裁示，「洽悉」會議進行不到30分鐘就結束。記者胡經周／攝影

社子島開發案因有居民希望將部分區域畫入發展區，北市副市長李四川今主持任內最後一次都委會，向委員說明相關內容以利後續審議。不過自救會仍到場抗議質疑開會只是為李搭建選舉舞台。李直言，真為選舉今就不必開會，從擔任公務員都主張社子島要開發，40多年來尚未成功，現階段只希望加速開發完成。

2026九合一選舉

根據會議內容指出，經內政部土地徵收向都委會委員說明歷年辦理進度、都市計畫配合中央決議修正等內容，土地開發總隊長范亁峯表示，從原先區段徵收範圍內，考量民眾陳情、專業評估後新增剔除22筆土地，經送內政部於2024年12月25日土地徵收審議小組第300次會議決議同意北市府申請。

由於遭剔除部分將依都市計畫增設再發展區，並將調整細部計劃等，在審議相關計畫案前，李四川今下午2時在北市府主持都委會，這也是李任內最後一場會議，李表示，今報告案希望讓委員會瞭解大概狀況，後續審查前能有初步共識。而會議中委員對於報告案均未發言，李裁示，「洽悉」會議進行不到30分鐘就結束。

李四川會後表示，主要是向委員報告確立接下來審議時原則，往後審查能有共識，但委員審查過程還是能提出不同意見及修正。

不過，社子島自救會在開會前仍聚集於市府大門前抗議開會正當性，更怒嗆是要替李四川搭造選舉的舞台，目的就是要公告蔣市府延續柯文哲任內的區段徵收方式剷平社子島。李四川說，「真為了選舉就不必開這個會。」主要是因為陳情者多達3000人，沒辦法一件一件說明，要訂立原則。

李四川強調，這個會議去年農曆年前就已經確定要開，那時候他也還沒真的決定要去選新北市長，且從民國70年他當上公務人員開始就已經主張社子島要開發，經過40幾年社子島還未開發成功，當然希望兼顧所有人要求，希望能趕快開發完成，不要讓民眾覺得台北市走到社子島好像就是另一個地方。

北市副市長李四川今主持任內最後一次都委會，向委員說明相關內容以利後續審議。記者洪子凱／攝影
北市副市長李四川今主持任內最後一次都委會，向委員說明相關內容以利後續審議。記者洪子凱／攝影

自救會到場抗議質疑開會只是為李四川搭建選舉舞台。李直言，真為選舉今就不必開會，從擔任公務員都主張社子島要開發，40多年來尚未成功，現階段只希望加速開發完成。記者胡經周／攝影
自救會到場抗議質疑開會只是為李四川搭建選舉舞台。李直言，真為選舉今就不必開會，從擔任公務員都主張社子島要開發，40多年來尚未成功，現階段只希望加速開發完成。記者胡經周／攝影

社子島自救會偕同民間團體、學者專家在台北市政府前陳情抗議，表示超過1/4門牌反對區段徵收，社子島應解除禁建、原地改建，呼籲蔣萬安市長兌現選舉承諾。記者蘇健忠／攝影
社子島自救會偕同民間團體、學者專家在台北市政府前陳情抗議，表示超過1/4門牌反對區段徵收，社子島應解除禁建、原地改建，呼籲蔣萬安市長兌現選舉承諾。記者蘇健忠／攝影

北市副市長李四川今主持任內最後一次都委會，向委員說明相關內容以利後續審議。記者洪子凱／攝影
北市副市長李四川今主持任內最後一次都委會，向委員說明相關內容以利後續審議。記者洪子凱／攝影

李四川 社子島 柯文哲 都市計畫 內政部

延伸閱讀

李四川將選新北市 黃國昌：工作小組已對接

社子島拆遷安置居民陳情 北市：不會一口價

社子島開發案 李四川最後一次主持

社子島案上半年送內政部審查 李四川明最後一次主持都委會

相關新聞

主持社子島開發案遭嗆搭舞台 李四川盼加速開發：真為選舉就不必開會

社子島開發案因有居民希望將部分區域畫入發展區，北市副市長李四川今主持任內最後一次都委會，向委員說明相關內容以利後續審議。不過自救會仍到場抗議質疑開會只是為李搭建選舉舞台。李直言，真為選舉今就不必開會，從擔任公務員都主張社子島要開發，40多年來尚未成功，現階段只希望加速開發完成。

飆淚！同仁歡送會離情依依 李四川：淚留心裡、台北是我永遠的娘家

北市副市長李四川今最後一天在北市府，明天就要投入新北市長選戰，市府下午幫李四川舉辦歡送會，數百人的親子劇場坐滿同仁，要幫李四川祝福餞行，同仁更用心製作「哥就是帥」、「川伯我愛你」的大型海報，還有感人口號，儘管離情依依，現場充滿祝福。

國民黨將徵召李四川 鄭麗文示警：新北非穩贏、別掉以輕心

新北市議會國民黨團今天舉行幹部交接典禮，國民黨主席鄭麗文出席頒發派任書，她在致詞時力讚新北市長侯友宜擦亮藍營執政的金字招牌，國民黨長期在新北執政交出亮眼成績，面對2026年市長選戰，她強調新北並非「穩贏」，藍營必須以如履薄冰、戰戰兢兢的態度應戰，從民進黨中央到前行政院長蘇貞昌，都希望讓他的「公主（民進黨新北市長參選人蘇巧慧）」奪下江山，不可掉以輕心。

觀察站／大登場前的集結 李四川新北隊就位

台北市副市長李四川參選新北市長，辭職雖然10日才生效，不過在議會國民黨團巧妙安排下，讓他透過今天陪同台北市長蔣萬安赴新北市政交流時，順勢出席黨團幹部交接典禮。黨務人士觀察，今天無論是新北市長侯友宜、李四川的發言，選舉語言都較過去明確、大膽，象徵藍營「新北隊」已完成整隊，也為11日正式徵召前的「大登場」提前暖身。

林國漳提20億植樹 陳琬惠質疑口號：民進黨過去的綠化政策可信？

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天提出「青天計畫」，主打8年投入20億元打造300座微型森林與百萬植樹，描繪「鑲嵌在森林裡的花園城鄉」願景。民眾黨參選人陳琬惠回應，當民進黨再次高喊大規模植樹時，讓人不免回想到過去幾項備受爭議的「綠化政策」缺乏長期穩定性，最後無疾而終、淪為口號。

最後公務行程主持都委會 李四川：北市府永遠是娘家

台北市副市長李四川將投入年底新北市長選舉，今天也是李四川擔任副市長最後一天，下午主持都委會討論「社子島細部計畫案配合內政部土徵小組第300次會議決議修正再提會」簡報會議，會前接受媒體訪問時表示，心情上很平常，但在台北市工作超過30年，對這裡有很大感情，不管去哪，都會把北市府當娘家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。