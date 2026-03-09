主持社子島開發案遭嗆搭舞台 李四川盼加速開發：真為選舉就不必開會

社子島開發案因有居民希望將部分區域畫入發展區，北市副市長李四川今主持任內最後一次都委會，向委員說明相關內容以利後續審議。不過自救會仍到場抗議質疑開會只是為李搭建選舉舞台。李直言，真為選舉今就不必開會，從擔任公務員都主張社子島要開發，40多年來尚未成功，現階段只希望加速開發完成。

根據會議內容指出，經內政部土地徵收向都委會委員說明歷年辦理進度、都市計畫配合中央決議修正等內容，土地開發總隊長范亁峯表示，從原先區段徵收範圍內，考量民眾陳情、專業評估後新增剔除22筆土地，經送內政部於2024年12月25日土地徵收審議小組第300次會議決議同意北市府申請。

由於遭剔除部分將依都市計畫增設再發展區，並將調整細部計劃等，在審議相關計畫案前，李四川今下午2時在北市府主持都委會，這也是李任內最後一場會議，李表示，今報告案希望讓委員會瞭解大概狀況，後續審查前能有初步共識。而會議中委員對於報告案均未發言，李裁示，「洽悉」會議進行不到30分鐘就結束。

李四川會後表示，主要是向委員報告確立接下來審議時原則，往後審查能有共識，但委員審查過程還是能提出不同意見及修正。

不過，社子島自救會在開會前仍聚集於市府大門前抗議開會正當性，更怒嗆是要替李四川搭造選舉的舞台，目的就是要公告蔣市府延續柯文哲任內的區段徵收方式剷平社子島。李四川說，「真為了選舉就不必開這個會。」主要是因為陳情者多達3000人，沒辦法一件一件說明，要訂立原則。

李四川強調，這個會議去年農曆年前就已經確定要開，那時候他也還沒真的決定要去選新北市長，且從民國70年他當上公務人員開始就已經主張社子島要開發，經過40幾年社子島還未開發成功，當然希望兼顧所有人要求，希望能趕快開發完成，不要讓民眾覺得台北市走到社子島好像就是另一個地方。

北市副市長李四川今主持任內最後一次都委會，向委員說明相關內容以利後續審議。記者洪子凱／攝影

自救會到場抗議質疑開會只是為李四川搭建選舉舞台。李直言，真為選舉今就不必開會，從擔任公務員都主張社子島要開發，40多年來尚未成功，現階段只希望加速開發完成。記者胡經周／攝影

社子島自救會偕同民間團體、學者專家在台北市政府前陳情抗議，表示超過1/4門牌反對區段徵收，社子島應解除禁建、原地改建，呼籲蔣萬安市長兌現選舉承諾。記者蘇健忠／攝影