爭取連任！竹市議員楊玲宜率先赴市黨部登記 盼持續為市民發聲

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
民進黨新竹市議員楊玲宜為爭取連任，今天到市黨部完成參選登記，楊玲宜也是民進黨新竹黨團首位完成登記參選的現任議員。圖／楊玲宜提供
民進黨新竹市議員楊玲宜為爭取連任，今天到市黨部完成參選登記，楊玲宜也是民進黨新竹黨團首位完成登記參選的現任議員。市議員楊玲宜表示，她平常的選民服務與市政監督的成績都是市民有目共睹，也感謝市民朋友持續給予的支持與肯定，未來會更加全力以赴。

2026九合一選舉

年底是各縣市地方選舉年，民進黨新竹市黨部今天起至3月13日領表登記，北區預計提名3席，除現任議員楊玲宜爭取連任，議員劉康彥辦公室主任林士凱，以及黨員戴振博、曾國維都表態爭取。外界普遍預估，北區最有可能出現黨內初選競爭。

民進黨新竹市黨部日前召開黨代表大會，會中決議未來黨內公職候選人提名若涉及初選，若3月底協調未果，依照黨規將會啟動電話全民調初選的方式，從4位登記參選人中，依民調得票高低順序而依序提名。

楊玲宜表示，年輕人有意參政都是好事，這更是民進黨一直以來的傳統。盡管基層支持者略顯焦慮，但她認為真金不怕火煉，平常的選民服務與市政監督的成績都是市民有目共睹，也感謝市民朋友持續給予的支持與肯定，未來她會更加全力以赴。

民進黨 楊玲宜

主持社子島開發案遭嗆搭舞台 李四川盼加速開發：真為選舉就不必開會

社子島開發案因有居民希望將部分區域畫入發展區，北市副市長李四川今主持任內最後一次都委會，向委員說明相關內容以利後續審議。不過自救會仍到場抗議質疑開會只是為李搭建選舉舞台。李直言，真為選舉今就不必開會，從擔任公務員都主張社子島要開發，40多年來尚未成功，現階段只希望加速開發完成。

飆淚！同仁歡送會離情依依 李四川：淚留心裡、台北是我永遠的娘家

北市副市長李四川今最後一天在北市府，明天就要投入新北市長選戰，市府下午幫李四川舉辦歡送會，數百人的親子劇場坐滿同仁，要幫李四川祝福餞行，同仁更用心製作「哥就是帥」、「川伯我愛你」的大型海報，還有感人口號，儘管離情依依，現場充滿祝福。

國民黨將徵召李四川 鄭麗文示警：新北非穩贏、別掉以輕心

新北市議會國民黨團今天舉行幹部交接典禮，國民黨主席鄭麗文出席頒發派任書，她在致詞時力讚新北市長侯友宜擦亮藍營執政的金字招牌，國民黨長期在新北執政交出亮眼成績，面對2026年市長選戰，她強調新北並非「穩贏」，藍營必須以如履薄冰、戰戰兢兢的態度應戰，從民進黨中央到前行政院長蘇貞昌，都希望讓他的「公主（民進黨新北市長參選人蘇巧慧）」奪下江山，不可掉以輕心。

觀察站／大登場前的集結 李四川新北隊就位

台北市副市長李四川參選新北市長，辭職雖然10日才生效，不過在議會國民黨團巧妙安排下，讓他透過今天陪同台北市長蔣萬安赴新北市政交流時，順勢出席黨團幹部交接典禮。黨務人士觀察，今天無論是新北市長侯友宜、李四川的發言，選舉語言都較過去明確、大膽，象徵藍營「新北隊」已完成整隊，也為11日正式徵召前的「大登場」提前暖身。

林國漳提20億植樹 陳琬惠質疑口號：民進黨過去的綠化政策可信？

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天提出「青天計畫」，主打8年投入20億元打造300座微型森林與百萬植樹，描繪「鑲嵌在森林裡的花園城鄉」願景。民眾黨參選人陳琬惠回應，當民進黨再次高喊大規模植樹時，讓人不免回想到過去幾項備受爭議的「綠化政策」缺乏長期穩定性，最後無疾而終、淪為口號。

最後公務行程主持都委會 李四川：北市府永遠是娘家

台北市副市長李四川將投入年底新北市長選舉，今天也是李四川擔任副市長最後一天，下午主持都委會討論「社子島細部計畫案配合內政部土徵小組第300次會議決議修正再提會」簡報會議，會前接受媒體訪問時表示，心情上很平常，但在台北市工作超過30年，對這裡有很大感情，不管去哪，都會把北市府當娘家。

