爭取連任！竹市議員楊玲宜率先赴市黨部登記 盼持續為市民發聲

民進黨新竹市議員楊玲宜為爭取連任，今天到市黨部完成參選登記，楊玲宜也是民進黨新竹黨團首位完成登記參選的現任議員。市議員楊玲宜表示，她平常的選民服務與市政監督的成績都是市民有目共睹，也感謝市民朋友持續給予的支持與肯定，未來會更加全力以赴。

年底是各縣市地方選舉年，民進黨新竹市黨部今天起至3月13日領表登記，北區預計提名3席，除現任議員楊玲宜爭取連任，議員劉康彥辦公室主任林士凱，以及黨員戴振博、曾國維都表態爭取。外界普遍預估，北區最有可能出現黨內初選競爭。

民進黨新竹市黨部日前召開黨代表大會，會中決議未來黨內公職候選人提名若涉及初選，若3月底協調未果，依照黨規將會啟動電話全民調初選的方式，從4位登記參選人中，依民調得票高低順序而依序提名。

楊玲宜表示，年輕人有意參政都是好事，這更是民進黨一直以來的傳統。盡管基層支持者略顯焦慮，但她認為真金不怕火煉，平常的選民服務與市政監督的成績都是市民有目共睹，也感謝市民朋友持續給予的支持與肯定，未來她會更加全力以赴。