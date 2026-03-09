快訊

李四川辭職前新北跑透透 綠批：是忽視北市民還是太看重選舉

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
國民黨新北市議會黨團幹部今天舉行就職儀式，表態參選新北市長的台北市副市長李四川（左四）到場致意，受到新北市長侯友宜（左五）、國民黨主席鄭麗文（右三）熱情歡迎，期勉加倍努力一棒接一棒。記者潘俊宏／攝影
台北市副市長李四川辭職明天生效，不過他近期已展開新北布局，今天也出席新北市議會國民黨團幹部交接活動。民進黨團總召陳永福表示，李四川尚未辭官便已是全新北「趴趴走」，顯然已將台北市政拋諸腦後，滿心只有新北市長大位，李一向自詡做事的人，如今卻為了選舉，讓台北市民看清楚他對市民需求的冷漠以及利用副市長當跳板。

陳永福說，身為副市長，理應專注民生需求，如今外界看到的卻是其四處拜會、頻繁跑場的身影，儼然已提前啟動選戰模式，副市長的職責是協助市長推動政務，而非將官位當作個人政治布局的跳板。

黨團副召李倩萍表示，李四川過去確實曾在新北市政府服務，但那已是多年以前的事，這些年新北市無論城市規模、人口結構或公共政策需求都已出現相當大的變化，城市發展的節奏與市民關心的議題，也與過去截然不同。如果只是反覆強調過去的行政資歷，卻缺乏對當前新北問題的具體解方與提出新政見，恐怕很難真正回應今天市民所面對的生活需求與治理挑戰。

黨團幹事長周雅玲表示，李四川從新北到高雄再到台北，都是以副市長的身分在不同城市之間移動，城市治理需要長期承擔與深耕，而不是不斷轉換舞台的政治角色，尤其在高雄時期，最終留下的是市長遭到「罷免」的政治結果，如果只是把不同城市當成政治舞台輪流登場，難免讓人質疑李四川對新北市市長是否也只是當作累積政治的履歷。

黨團書記長李宇翔指出，社子島開發爭議始終僵持不下，社子島自救會批評，李四川任內三年多，對居民要求修正柯文哲「輾過去」的都市計畫、保留現有聚落的訴求毫無作為，也未與居民溝通，卻偏偏在卸任前一天，以無法決議的報告案形式，公開聽取完全不符居民訴求的社子島案進度；社子島問題擺爛三年，今天社子島居民清晨前往蔣萬安官邸抗議，李四川長上午卻出席新北市議會國民黨團交接典禮，顯然心思早已放在新北市長選戰，讓台北市民情何以堪。

主持社子島開發案遭嗆搭舞台 李四川盼加速開發：真為選舉就不必開會

社子島開發案因有居民希望將部分區域畫入發展區，北市副市長李四川今主持任內最後一次都委會，向委員說明相關內容以利後續審議。不過自救會仍到場抗議質疑開會只是為李搭建選舉舞台。李直言，真為選舉今就不必開會，從擔任公務員都主張社子島要開發，40多年來尚未成功，現階段只希望加速開發完成。

飆淚！同仁歡送會離情依依 李四川：淚留心裡、台北是我永遠的娘家

北市副市長李四川今最後一天在北市府，明天就要投入新北市長選戰，市府下午幫李四川舉辦歡送會，數百人的親子劇場坐滿同仁，要幫李四川祝福餞行，同仁更用心製作「哥就是帥」、「川伯我愛你」的大型海報，還有感人口號，儘管離情依依，現場充滿祝福。

國民黨將徵召李四川 鄭麗文示警：新北非穩贏、別掉以輕心

新北市議會國民黨團今天舉行幹部交接典禮，國民黨主席鄭麗文出席頒發派任書，她在致詞時力讚新北市長侯友宜擦亮藍營執政的金字招牌，國民黨長期在新北執政交出亮眼成績，面對2026年市長選戰，她強調新北並非「穩贏」，藍營必須以如履薄冰、戰戰兢兢的態度應戰，從民進黨中央到前行政院長蘇貞昌，都希望讓他的「公主（民進黨新北市長參選人蘇巧慧）」奪下江山，不可掉以輕心。

觀察站／大登場前的集結 李四川新北隊就位

台北市副市長李四川參選新北市長，辭職雖然10日才生效，不過在議會國民黨團巧妙安排下，讓他透過今天陪同台北市長蔣萬安赴新北市政交流時，順勢出席黨團幹部交接典禮。黨務人士觀察，今天無論是新北市長侯友宜、李四川的發言，選舉語言都較過去明確、大膽，象徵藍營「新北隊」已完成整隊，也為11日正式徵召前的「大登場」提前暖身。

林國漳提20億植樹 陳琬惠質疑口號：民進黨過去的綠化政策可信？

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天提出「青天計畫」，主打8年投入20億元打造300座微型森林與百萬植樹，描繪「鑲嵌在森林裡的花園城鄉」願景。民眾黨參選人陳琬惠回應，當民進黨再次高喊大規模植樹時，讓人不免回想到過去幾項備受爭議的「綠化政策」缺乏長期穩定性，最後無疾而終、淪為口號。

最後公務行程主持都委會 李四川：北市府永遠是娘家

台北市副市長李四川將投入年底新北市長選舉，今天也是李四川擔任副市長最後一天，下午主持都委會討論「社子島細部計畫案配合內政部土徵小組第300次會議決議修正再提會」簡報會議，會前接受媒體訪問時表示，心情上很平常，但在台北市工作超過30年，對這裡有很大感情，不管去哪，都會把北市府當娘家。

