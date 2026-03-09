李四川辭職前新北跑透透 綠批：是忽視北市民還是太看重選舉

台北市副市長李四川辭職明天生效，不過他近期已展開新北布局，今天也出席新北市議會國民黨團幹部交接活動。民進黨團總召陳永福表示，李四川尚未辭官便已是全新北「趴趴走」，顯然已將台北市政拋諸腦後，滿心只有新北市長大位，李一向自詡做事的人，如今卻為了選舉，讓台北市民看清楚他對市民需求的冷漠以及利用副市長當跳板。

陳永福說，身為副市長，理應專注民生需求，如今外界看到的卻是其四處拜會、頻繁跑場的身影，儼然已提前啟動選戰模式，副市長的職責是協助市長推動政務，而非將官位當作個人政治布局的跳板。

黨團副召李倩萍表示，李四川過去確實曾在新北市政府服務，但那已是多年以前的事，這些年新北市無論城市規模、人口結構或公共政策需求都已出現相當大的變化，城市發展的節奏與市民關心的議題，也與過去截然不同。如果只是反覆強調過去的行政資歷，卻缺乏對當前新北問題的具體解方與提出新政見，恐怕很難真正回應今天市民所面對的生活需求與治理挑戰。

黨團幹事長周雅玲表示，李四川從新北到高雄再到台北，都是以副市長的身分在不同城市之間移動，城市治理需要長期承擔與深耕，而不是不斷轉換舞台的政治角色，尤其在高雄時期，最終留下的是市長遭到「罷免」的政治結果，如果只是把不同城市當成政治舞台輪流登場，難免讓人質疑李四川對新北市市長是否也只是當作累積政治的履歷。

黨團書記長李宇翔指出，社子島開發爭議始終僵持不下，社子島自救會批評，李四川任內三年多，對居民要求修正柯文哲「輾過去」的都市計畫、保留現有聚落的訴求毫無作為，也未與居民溝通，卻偏偏在卸任前一天，以無法決議的報告案形式，公開聽取完全不符居民訴求的社子島案進度；社子島問題擺爛三年，今天社子島居民清晨前往蔣萬安官邸抗議，李四川長上午卻出席新北市議會國民黨團交接典禮，顯然心思早已放在新北市長選戰，讓台北市民情何以堪。