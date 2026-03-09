快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
國民黨參選人吳宗憲批評縣長參選人林國漳連破壞生態的風電插旗宜蘭時都不敢表態對抗，如今提花園城鄉，本末倒置。圖／吳宗憲團隊提供反對風電照片
國民黨參選人吳宗憲批評縣長參選人林國漳連破壞生態的風電插旗宜蘭時都不敢表態對抗，如今提花園城鄉，本末倒置。圖／吳宗憲團隊提供反對風電照片

針對民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出8年花20億來種出300座微型森林，把宜蘭打造成「鑲嵌在森林裡」花園城鄉。對此國民黨縣長參選人吳宗憲今天表示，樂於見到生態復育，但請不要「本末倒置」，守護生態不只是要種樹，而是面對風電、光電開發爭議時，到底要採取什麼標準、劃下紅線。

吳宗憲說，守護宜蘭，要先從綠能造成的生態危機解決開始。先前中央為了發展能源，有風電業者預計從五結鄉季新村往南到蘇澳鎮頂寮里的7公里海岸線，每500公尺設置一部風機，這些大型風機緊鄰蘭陽溪口國家級重要生態濕地及水鳥保護區，破壞濕地、衝擊生物多樣性。

吳宗憲強調，自己當時已明確站出來反對此案，至今並未看到擔任行政院政務顧問的林國漳對此有任何態度？對於這類可能衝擊濕地、水鳥棲地與海岸地景的綠能開發案，究竟採取什麼標準？

吳宗憲指出，去年立法院三讀通過環境影響評估法、發展觀光條例與地質法部分修正，是為了解決綠能開發爭議，如把整片山坡地削平，導致失去水土保持功能，颱風17級強風將水面型裝置吹毀造成污染，甚至台南烏山頭水庫清洗爭議；但經濟部當時公開表達遺憾，指出修法未考量實務，將造成合法光電廠商遭受重擊。

吳宗憲說，林國漳顧問若真心主張森林保護與生態復育，就更應明白表態：當綠能開發與森林、水土保持、海岸保育發生衝突時，他是站在中央一味衝綠電的立場，還是站在宜蘭環境永續與地方生態安全這一邊。

吳宗憲提出兩點質疑：

第一，先前風力發電要插旗宜蘭時，為何林國漳顧問並未出面一起對抗？

第二，經濟部及民進黨立委都不贊成設置太陽能、風力等綠能的環評法修法，請問林國漳顧問對此是否支持更嚴格的環境把關？

吳宗憲強調，樂見任何真正有助山林復育、海岸保護與氣候韌性的政策方向，但不能「前人種樹、後人砍光」，負責作法是把植樹復育、綠能政策、環境審查與地方生態紅線一次講清楚，讓宜蘭在追求永續的同時，也能守住山林、濕地、海岸與子孫未來。

國民黨參選人吳宗憲批評縣長參選人林國漳連破壞生態的風電插旗宜蘭時都不敢表態對抗，如今提花園城鄉，本末倒置。圖／吳宗憲團隊提供反對風電照片
國民黨參選人吳宗憲批評縣長參選人林國漳連破壞生態的風電插旗宜蘭時都不敢表態對抗，如今提花園城鄉，本末倒置。圖／吳宗憲團隊提供反對風電照片

林國漳提20億植樹 陳琬惠質疑口號：民進黨過去的綠化政策可信？

植樹節前林國漳發表宜蘭青天計畫 20億建構300座微森林

種下梭羅木等牠回來 南投植樹節為「黑美人」鋪路

鄭麗文：團結+藍白合 宜蘭沒輸的理由

相關新聞

國民黨將徵召李四川 鄭麗文示警：新北非穩贏、別掉以輕心

新北市議會國民黨團今天舉行幹部交接典禮，國民黨主席鄭麗文出席頒發派任書，她在致詞時力讚新北市長侯友宜擦亮藍營執政的金字招牌，國民黨長期在新北執政交出亮眼成績，面對2026年市長選戰，她強調新北並非「穩贏」，藍營必須以如履薄冰、戰戰兢兢的態度應戰，從民進黨中央到前行政院長蘇貞昌，都希望讓他的「公主（民進黨新北市長參選人蘇巧慧）」奪下江山，不可掉以輕心。

觀察站／大登場前的集結 李四川新北隊就位

台北市副市長李四川參選新北市長，辭職雖然10日才生效，不過在議會國民黨團巧妙安排下，讓他透過今天陪同台北市長蔣萬安赴新北市政交流時，順勢出席黨團幹部交接典禮。黨務人士觀察，今天無論是新北市長侯友宜、李四川的發言，選舉語言都較過去明確、大膽，象徵藍營「新北隊」已完成整隊，也為11日正式徵召前的「大登場」提前暖身。

林國漳提20億植樹 陳琬惠質疑口號：民進黨過去的綠化政策可信？

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天提出「青天計畫」，主打8年投入20億元打造300座微型森林與百萬植樹，描繪「鑲嵌在森林裡的花園城鄉」願景。民眾黨參選人陳琬惠回應，當民進黨再次高喊大規模植樹時，讓人不免回想到過去幾項備受爭議的「綠化政策」缺乏長期穩定性，最後無疾而終、淪為口號。

宜蘭森林城鄉？吳宗憲質疑林國漳本末倒置：風電插旗時林為何未對抗

針對民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出8年花20億來種出300座微型森林，把宜蘭打造成「鑲嵌在森林裡」花園城鄉。對此國民黨縣長參選人吳宗憲今天表示，樂於見到生態復育，但請不要「本末倒置」，守護生態不只是要種樹，而是面對風電、光電開發爭議時，到底要採取什麼標準、劃下紅線。

最後公務行程...李四川下午主持都委會 感性喊「北市府永遠是娘家」

台北市副市長李四川將投入年底新北市長大選，今天也是李擔任副市長最後一天，下午主持都委會討論「社子島細部計畫案配合內政部土徵小組第300次會議決議修正再提會」簡報會議，李會前接受媒體訪問強調，心情上很平常，但在台北市工作超過30年，對這裡有很大感情，不管去哪，都會把北市府當娘家。

婦女節立委公布「女力成績單」 營造友善女性社會

周末適逢國際婦女節，立委蘇巧慧公布「女力成績單」，說明支持女性權益，打造更加多元、友善的社會，是她從上任以來一直努力的方向，也希望在校園、職場、家庭等方面全面提升性別友善程度，未來也會持續努力，期盼打造全方位的性別友善環境。

