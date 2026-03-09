宜蘭森林城鄉？吳宗憲質疑林國漳本末倒置：風電插旗時林為何未對抗

針對民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出8年花20億來種出300座微型森林，把宜蘭打造成「鑲嵌在森林裡」花園城鄉。對此國民黨縣長參選人吳宗憲今天表示，樂於見到生態復育，但請不要「本末倒置」，守護生態不只是要種樹，而是面對風電、光電開發爭議時，到底要採取什麼標準、劃下紅線。

吳宗憲說，守護宜蘭，要先從綠能造成的生態危機解決開始。先前中央為了發展能源，有風電業者預計從五結鄉季新村往南到蘇澳鎮頂寮里的7公里海岸線，每500公尺設置一部風機，這些大型風機緊鄰蘭陽溪口國家級重要生態濕地及水鳥保護區，破壞濕地、衝擊生物多樣性。

吳宗憲強調，自己當時已明確站出來反對此案，至今並未看到擔任行政院政務顧問的林國漳對此有任何態度？對於這類可能衝擊濕地、水鳥棲地與海岸地景的綠能開發案，究竟採取什麼標準？

吳宗憲指出，去年立法院三讀通過環境影響評估法、發展觀光條例與地質法部分修正，是為了解決綠能開發爭議，如把整片山坡地削平，導致失去水土保持功能，颱風17級強風將水面型裝置吹毀造成污染，甚至台南烏山頭水庫清洗爭議；但經濟部當時公開表達遺憾，指出修法未考量實務，將造成合法光電廠商遭受重擊。

吳宗憲說，林國漳顧問若真心主張森林保護與生態復育，就更應明白表態：當綠能開發與森林、水土保持、海岸保育發生衝突時，他是站在中央一味衝綠電的立場，還是站在宜蘭環境永續與地方生態安全這一邊。

吳宗憲提出兩點質疑：

第一，先前風力發電要插旗宜蘭時，為何林國漳顧問並未出面一起對抗？

第二，經濟部及民進黨立委都不贊成設置太陽能、風力等綠能的環評法修法，請問林國漳顧問對此是否支持更嚴格的環境把關？

吳宗憲強調，樂見任何真正有助山林復育、海岸保護與氣候韌性的政策方向，但不能「前人種樹、後人砍光」，負責作法是把植樹復育、綠能政策、環境審查與地方生態紅線一次講清楚，讓宜蘭在追求永續的同時，也能守住山林、濕地、海岸與子孫未來。