最後公務行程...李四川下午主持都委會 感性喊「北市府永遠是娘家」

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
台北市副市長李四川下午出席主持都委會。記者洪子凱／攝影
台北市副市長李四川下午出席主持都委會。記者洪子凱／攝影

台北市副市長李四川將投入年底新北市長大選，今天也是李擔任副市長最後一天，下午主持都委會討論「社子島細部計畫案配合內政部土徵小組第300次會議決議修正再提會」簡報會議，李會前接受媒體訪問強調，心情上很平常，但在台北市工作超過30年，對這裡有很大感情，不管去哪，都會把北市府當娘家。

2026九合一選舉

李四川表示，在台北市政府工作超過30年，連現在的市政府大樓當初在蓋的時候他還是工地主任，對這裡有很大感情，但人生絕對有上台、也會有下台離開，不管到哪裡，市政府都還是他的娘家。

被媒體問到離開前有什麼話要和現任市長蔣萬安說，李笑回，「下班前會和市長好好聊聊」。

台北市副市長李四川將投入年底新北市長大選，今天也是李擔任副市長最後一天，下午也出席主持都委會，表示心情平常，但北市府永遠是他的娘家。記者洪子凱／攝影
台北市副市長李四川將投入年底新北市長大選，今天也是李擔任副市長最後一天，下午也出席主持都委會，表示心情平常，但北市府永遠是他的娘家。記者洪子凱／攝影

