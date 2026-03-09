聽新聞
0:00 / 0:00
最後公務行程...李四川下午主持都委會 感性喊「北市府永遠是娘家」
台北市副市長李四川將投入年底新北市長大選，今天也是李擔任副市長最後一天，下午主持都委會討論「社子島細部計畫案配合內政部土徵小組第300次會議決議修正再提會」簡報會議，李會前接受媒體訪問強調，心情上很平常，但在台北市工作超過30年，對這裡有很大感情，不管去哪，都會把北市府當娘家。
2026九合一選舉
李四川表示，在台北市政府工作超過30年，連現在的市政府大樓當初在蓋的時候他還是工地主任，對這裡有很大感情，但人生絕對有上台、也會有下台離開，不管到哪裡，市政府都還是他的娘家。
被媒體問到離開前有什麼話要和現任市長蔣萬安說，李笑回，「下班前會和市長好好聊聊」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。