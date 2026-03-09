快訊

觀察站／大登場前的集結 李四川新北隊就位

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
國民黨新北市議會黨團幹部今天舉行就職儀式，表態參選新北市長的台北市副市長李四川（右）到場致意，新北市長侯友宜（左）熱情歡迎，期勉一棒接一棒。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市議會黨團幹部今天舉行就職儀式，表態參選新北市長的台北市副市長李四川（右）到場致意，新北市長侯友宜（左）熱情歡迎，期勉一棒接一棒。記者潘俊宏／攝影

台北市副市長李四川參選新北市長，辭職雖然10日才生效，不過在議會國民黨團巧妙安排下，讓他透過今天陪同台北市長蔣萬安赴新北市政交流時，順勢出席黨團幹部交接典禮。黨務人士觀察，今天無論是新北市長侯友宜、李四川的發言，選舉語言都較過去明確、大膽，象徵藍營「新北隊」已完成整隊，也為11日正式徵召前的「大登場」提前暖身。

2026九合一選舉

今天黨團幹部交接典禮上，李四川不僅與侯友宜互動熱絡，對出席的藍、綠及無黨議員也逐一握手致意，並與侯市府團隊寒暄，展現「回老家」的氣勢，打破外界對他多年未與新北緊密連結的質疑。

此外議會黨團也同步宣布成立「智庫」，未來將協助議員議題操作、政策論述與議會攻防，同時成為李四川的重要智囊來源，也凸顯他出席交接典禮的必要性。

地方人士分析，選舉年議會黨團將扮演選戰攻防核心角色，不僅要快速回應民意，也要串聯地方戰力，李四川此時現身黨團交接，被視為國民黨新北隊完成整隊的象徵，接下來將以守住藍營最重要的灘頭堡為目標，力拚政權延續，也希望帶動議會席次過半。

國民黨新北市議會黨團書記長陳儀君表示「今天的交接只是本周布局的第一步」，川伯已透過下班時間跑了許多新北場，但仍有支持者焦慮他何時正式登場，今天力邀川伯出席，就是希望能夠安定支持者的心。

對於選戰分工，陳儀君指出，議會黨團將扮演「空軍」角色，負責議題與政策論述；地方議員則結合「陸軍」，展開基層動員，各地議員也已陸續提供政策建議，未來將由議員拋出議題，與川伯提出的施政白皮書互相搭配，母雞帶小雞，彼此互相拉抬。

國民黨新北市議會黨團幹部今天舉行就職儀式，國民黨主席鄭麗文（右三）與新北市議會黨籍議員一起力挺新北市長參選人李四川（左三），期勉加倍努力一棒接一棒。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市議會黨團幹部今天舉行就職儀式，國民黨主席鄭麗文（右三）與新北市議會黨籍議員一起力挺新北市長參選人李四川（左三），期勉加倍努力一棒接一棒。記者潘俊宏／攝影

