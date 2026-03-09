影／李四川最後上班日到新北看公托 侯友宜：歡迎回娘家

台北市副市長李四川今天是請辭前最後上班日，李四川陪著台北市長蔣萬安到新北市板橋埔墘公托中心觀摩視察，新北市長侯友宜熱情歡迎，強調李四川對新北的建設絕對不陌生，李四川則表示有回家的感覺。

侯友宜表示，今天很開心新北市多年的好朋友來訪，尤其新北市做第一家公托業務時，很多工程問題李四川就居中協調幫忙，相信對新北相關業務應該不陌生，新北市為全國首創由政府直接提供公共托育服務，其中很多地點的尋覓都是借助學校的協調幫助，慢慢透過跨局處整合與公私協力，活化學校校舍、活動中心、社會住宅、市場空間及公益回饋場地等在地餘裕空間的利用，在土地資源有限的城市中創造最大公共效益。

蔣萬安受訪時表示，很謝謝李四川副市長在台北市政府這段期間的協助，不論是協助大巨蛋的完工啟用、捷運的建設，以及完成與輝達的簽約，讓輝達正式落腳台北市，讓我們都培養出非常密切的革命情感，相信未來李四川不管到哪裡，他們都會維持這樣的情感，持續穩健的為所有市民朋友爭取最大的福祉。

李四川表示，回到新北看到老朋友，尤其在侯友宜的支持與歡迎下，民眾都相當的熱情，真的有回家的感覺。

台北市副市長李四川（左二）今天是請辭前最後上班日，李四川陪著台北市長蔣萬安（左一）到新北市板橋埔墘公托中心觀摩視察，新北市長侯友宜（右一）熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影

台北市副市長李四川（左）今天是請辭前最後上班日，李四川陪著台北市長蔣萬安到新北市板橋埔墘公托中心觀摩視察，新北市副市長劉和然（右）一起陪同。記者潘俊宏／攝影