林國漳提20億植樹 陳琬惠質疑口號：民進黨過去的綠化政策可信？

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
陳琬惠點出幾項過去民進黨失敗的綠化政策，質疑林國漳提出8年投入20億元青天計畫，如果沒有建立在科學治理與長期規劃的制度能力，只會淪為短期政治工程與口號。圖／陳琬惠提供
陳琬惠點出幾項過去民進黨失敗的綠化政策，質疑林國漳提出8年投入20億元青天計畫，如果沒有建立在科學治理與長期規劃的制度能力，只會淪為短期政治工程與口號。圖／陳琬惠提供

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天提出「青天計畫」，主打8年投入20億元打造300座微型森林與百萬植樹，描繪「鑲嵌在森林裡的花園城鄉」願景。民眾黨參選人陳琬惠回應，當民進黨再次高喊大規模植樹時，讓人不免回想到過去幾項備受爭議的「綠化政策」缺乏長期穩定性，最後無疾而終、淪為口號

2026九合一選舉

陳琬惠說，行政院前院長蘇貞昌曾強力推動「屏鵝公路141公里桿線地下化暨種樹百里2.0計畫」，甚至要求半年內完成；但監察院調查指出，該計畫堪稱公共工程不良示範，總經費從原本48.8億元暴增至約78億元，不僅成本失控，施工期間造成居民交通不便，效益備受質疑。

另一方面，農業部林業及自然保育署自2002年推動「平地造林計畫」，台糖在全台造林面積相當於400多個大安森林公園；20年後，部分造林地卻被砍伐改作光電開發，成為台灣大規模「種電」政策的一部分。原本以公共資源打造的森林，如今卻轉為能源開發用地，政策前後矛盾。

她說，類似情況也出現在台南。2011年賴清德擔任台南市長時，曾提報海岸復育計畫並爭取中央約5億元經費，希望復育七股、北門一帶海岸線；但多年後，當地卻成為全台太陽光電開發最密集區域之一，七股甚至已有約三成面積種電，引發地方對土地利用的高度爭議。

陳琬惠強調，更值得注意的是，宜蘭海岸線「退夷」現象，是一個涉及整體河川治理、上游抽砂採石、沿岸漂砂動態及氣候變遷等多重因素交互作用的複雜問題。過去林業署也曾嘗試以定植耐鹽植物海岸穩定工程，但多數案例並未成功。若忽視科學研究與實務經驗，只以「種樹定砂」作為政策口號，不僅難以解決海岸問題，反而顯示出對地方環境條件與生態系統理解不足。

「環境政策的關鍵在於長期一致與制度穩定」，陳琬惠說，如果今天大規模種樹、定砂護岸，明天卻又轉為其他開發用途，那麼造林政策就可能淪為短期政治工程，真正的環境治理，不只是提出宏大的數字與口號，而是建立在科學治理與長期規劃的制度能力。

太陽光電 口號 民眾黨

