影／李四川：一棒接一棒 新北不能換人

國民黨新北市議會黨團幹部今天舉行就職儀式，新北市長侯友宜、國民黨鄭麗文同台拉抬表態參選新北市長的台北市副市長李四川，李四川致詞感謝侯友宜市長的勉勵，一棒接一棒傳承耕耘建設新北，強調20多年來新北市做得好不能換人，否則有負選民的期待。

李四川表示，當他在臉書表態參選新北市長時，第一位留言支持的就是侯友宜市長，強調一棒接一棒的鼓勵不僅是政治上的傳承，更是國民黨在新北市長年的打拚建設的延續，願意和新北市團隊一起努力打贏選戰，重點在執政的過程，就像好吃的小吃店、有口碑的醫師一樣，大家都不願意換人。

侯友宜與鄭麗文則是首度同台、破冰，兩人一起為新北市長參選人李四川拉抬聲勢。侯友宜力挺過去老同事李四川，盛讚他是一位勇於承擔、經驗豐富的優秀人才，期待他順利接棒市長，用三倍的努力繼續建設新北。鄭麗文也替未來的李市長加油打氣，同時呼籲國民黨不可大意，因為過去當過台北縣長的前閣揆蘇貞昌更希望讓「公主」蘇巧慧贏得勝選，就像侯友宜所說，國民黨要加倍努力，甚至是三倍努力。

國民黨新北市議會黨團幹部今天舉行就職儀式，新北市長侯友宜（右三）與國民黨主席鄭麗文（右一）則是首度同台、破冰，兩人一起力挺新北市長參選人李四川（左一），期勉加倍努力一棒接一棒。記者潘俊宏／攝影