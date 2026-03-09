國民黨將徵召李四川 鄭麗文示警：新北非穩贏、別掉以輕心

新北市議會國民黨團今天舉行幹部交接典禮，國民黨主席鄭麗文出席頒發派任書，她在致詞時力讚新北市長侯友宜擦亮藍營執政的金字招牌，國民黨長期在新北執政交出亮眼成績，面對2026年市長選戰，她強調新北並非「穩贏」，藍營必須以如履薄冰、戰戰兢兢的態度應戰，從民進黨中央到前行政院長蘇貞昌，都希望讓他的「公主（民進黨新北市長參選人蘇巧慧）」奪下江山，不可掉以輕心。

鄭麗文致詞時表示，新北市台灣社會縮影，兼具國際都會與農漁村樣貌，治理難度高，但在國民黨長期執政下交出亮麗成績單，這不是國民黨自褒，而是每四年由新北市民投票決定的。

她更讚新北市長侯友宜執政8年，不斷通過市民檢驗，得票率愈來愈高，更看到侯團隊對市民最謙卑、誠懇奉獻的心。面對接下來重要交棒時刻，她不敢說是銅牆鐵壁、滴水不漏，但侯市長帶領的市府團隊，讓國民黨藍色執政的金字招牌愈來愈響亮，年底贏得勝選是延續對市民的承諾。

談及2026年市長選戰布局，鄭麗文表示，國民黨即將完成徵召台北市前副市長李四川參選新北市長，李四川將承擔延續新北治理成果的重要責任，但強調「他不是一個人在戰鬥」，而是整個國民黨團隊共同作戰。

鄭麗文也提到，新北市在北台灣發展中具有火車頭地位，未來若由李四川接棒，憑著他在台北、新北及高雄的行政經驗，可用更宏觀視野推動北北基桃整體發展，帶動台澎金馬整體競爭力，同時兼顧基層與偏鄉需求。

鄭麗文說，近期不少人提醒藍營「新北是苦戰」，甚至直言新北並非穩贏選區，因為民進黨在中央長期執政，可能動用龐大的行政資源投入選戰，她點名，前行政院長蘇貞昌希望支持女兒、民進黨立委蘇巧慧在新北市長選戰中奪下勝利，因此國民黨更不敢掉以輕心，要超越過去自己設下的標準加倍努力，更加認真，去感受、體會了解所有市民的心聲與需求。