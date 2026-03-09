快訊

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

杉林溪遊園接駁車翻落邊坡！陳男OHCA、吳姓5人與賴女受傷名單曝光

贏球是義務，輸球是恥辱？經典賽為何曾讓選手忌憚

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨將徵召李四川 鄭麗文示警：新北非穩贏、別掉以輕心

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
國民黨主席鄭麗文今天出席新北市議會國民黨團幹部交接儀式。記者葉德正／攝影
國民黨主席鄭麗文今天出席新北市議會國民黨團幹部交接儀式。記者葉德正／攝影

新北市議會國民黨團今天舉行幹部交接典禮，國民黨主席鄭麗文出席頒發派任書，她在致詞時力讚新北市長侯友宜擦亮藍營執政的金字招牌，國民黨長期在新北執政交出亮眼成績，面對2026年市長選戰，她強調新北並非「穩贏」，藍營必須以如履薄冰、戰戰兢兢的態度應戰，從民進黨中央到前行政院長蘇貞昌，都希望讓他的「公主（民進黨新北市長參選人蘇巧慧）」奪下江山，不可掉以輕心。

2026九合一選舉

鄭麗文致詞時表示，新北市台灣社會縮影，兼具國際都會與農漁村樣貌，治理難度高，但在國民黨長期執政下交出亮麗成績單，這不是國民黨自褒，而是每四年由新北市民投票決定的。

她更讚新北市長侯友宜執政8年，不斷通過市民檢驗，得票率愈來愈高，更看到侯團隊對市民最謙卑、誠懇奉獻的心。面對接下來重要交棒時刻，她不敢說是銅牆鐵壁、滴水不漏，但侯市長帶領的市府團隊，讓國民黨藍色執政的金字招牌愈來愈響亮，年底贏得勝選是延續對市民的承諾。

談及2026年市長選戰布局，鄭麗文表示，國民黨即將完成徵召台北市前副市長李四川參選新北市長，李四川將承擔延續新北治理成果的重要責任，但強調「他不是一個人在戰鬥」，而是整個國民黨團隊共同作戰。

鄭麗文也提到，新北市在北台灣發展中具有火車頭地位，未來若由李四川接棒，憑著他在台北、新北及高雄的行政經驗，可用更宏觀視野推動北北基桃整體發展，帶動台澎金馬整體競爭力，同時兼顧基層與偏鄉需求。

鄭麗文說，近期不少人提醒藍營「新北是苦戰」，甚至直言新北並非穩贏選區，因為民進黨在中央長期執政，可能動用龐大的行政資源投入選戰，她點名，前行政院長蘇貞昌希望支持女兒、民進黨立委蘇巧慧在新北市長選戰中奪下勝利，因此國民黨更不敢掉以輕心，要超越過去自己設下的標準加倍努力，更加認真，去感受、體會了解所有市民的心聲與需求。

蘇巧慧 蘇貞昌 侯友宜

延伸閱讀

侯、李新北同台 侯友宜：李四川是最棒的接棒者

李四川將選新北市 黃國昌：工作小組已對接

駁藍營長期執政新北質疑 李四川：餐廳生意好也要換主廚？

國民黨新北小雞 憂藍白若被分化 恐綠營得利

相關新聞

電話民調竟爆料徐欣瑩將脫黨參選 徐陣營今到地檢署按鈴提告

有意角逐下屆新竹縣長選舉的國民黨籍參選人徐欣瑩，針對有民眾接獲不明來電，內容涉及她將脫黨參選的相關言論，引發外界關注資訊來源的真實性與合法性；對此，今天上午徐欣瑩辦公室委由發言人徐維遠及委任律師前往地檢署按鈴控告，以調查真相、追查幕後主使者。

用謝絕賴總統延攬入閣換不分區立委 王惠美：我不是權謀的人

彰化縣長王惠美即將兩任縣長屆滿，外傳被賴清德總統邀請入閣，王惠美日前也表明卸任後不再選舉，引起地方政壇揣測王惠美可能以賴總統邀約作為換取國民黨不分區立委的條件，今王惠美強調，「我不是那種善於權謀的人」。

觀察站／大登場前的集結 李四川新北隊就位

台北市副市長李四川參選新北市長，辭職雖然10日才生效，不過在議會國民黨團巧妙安排下，讓他透過今天陪同台北市長蔣萬安赴新北市政交流時，順勢出席黨團幹部交接典禮。黨務人士觀察，今天無論是新北市長侯友宜、李四川的發言，選舉語言都較過去明確、大膽，象徵藍營「新北隊」已完成整隊，也為11日正式徵召前的「大登場」提前暖身。

林國漳提20億植樹 陳琬惠質疑口號：民進黨過去的綠化政策可信？

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天提出「青天計畫」，主打8年投入20億元打造300座微型森林與百萬植樹，描繪「鑲嵌在森林裡的花園城鄉」願景。民眾黨參選人陳琬惠回應，當民進黨再次高喊大規模植樹時，讓人不免回想到過去幾項備受爭議的「綠化政策」缺乏長期穩定性，最後無疾而終、淪為口號。

國民黨將徵召李四川 鄭麗文示警：新北非穩贏、別掉以輕心

新北市議會國民黨團今天舉行幹部交接典禮，國民黨主席鄭麗文出席頒發派任書，她在致詞時力讚新北市長侯友宜擦亮藍營執政的金字招牌，國民黨長期在新北執政交出亮眼成績，面對2026年市長選戰，她強調新北並非「穩贏」，藍營必須以如履薄冰、戰戰兢兢的態度應戰，從民進黨中央到前行政院長蘇貞昌，都希望讓他的「公主（民進黨新北市長參選人蘇巧慧）」奪下江山，不可掉以輕心。

婦女節立委公布「女力成績單」 營造友善女性社會

周末適逢國際婦女節，立委蘇巧慧公布「女力成績單」，說明支持女性權益，打造更加多元、友善的社會，是她從上任以來一直努力的方向，也希望在校園、職場、家庭等方面全面提升性別友善程度，未來也會持續努力，期盼打造全方位的性別友善環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。