侯、李新北同台 侯友宜：李四川是最棒的接棒者

國民黨新北市議會黨團今舉行幹部交接儀式，新北市長侯友宜與台北市副市長李四川同台，侯友宜致詞時直接表示，市政建設不可能只靠一個人完成，一定要透過一棒接一棒延續，而接棒者除了專業能力，更要了解新北市、體察民意，並從基層歷練出發，才能帶領團隊往前走，「李四川是最棒的接棒者」。此話一出，引發現場觀禮者歡呼。

侯友宜說，自己在新北市服務已16年，其中擔任市長8年，感謝市民一路以來對市政建設的支持與相挺，更感謝背後議會不分黨派的支持。

侯友宜指出，今年是他任內最後一年，團隊仍有許多工作必須全力以赴，包括大巨蛋決策、塭仔圳重劃、第二行政中心、三鶯線通車、七線齊發的軌道建設、板橋醫療園區、三重第二總圖，都希望在任內取得重要進展。

侯友宜說，今年是他投入公職生涯的第50年，離他卸任只剩下291天，接下來不只要加倍，而是要加三倍，一天當三天才夠用「兩倍不夠用」了，他將拚到最後一刻，把市政做好。

侯友宜指出，他和李四川兩人過去一起在新北擔任副市長時期就有密切合作，他當年負責教育、文化、社會等局處，李四川則在工程專業上提供許多指導與協助，彼此合作無間，即使李四川離開新北市到其他地方服務，仍持續關心新北市政建設，雙方也保持密切聯繫。侯也呼應他先前提的任內最後一年說，「今天也是李四川公職生涯在台北市的最後一天」。

侯友宜說，城市建設不可能由一個人全部完成，一定要透過一棒接一棒延續，而接棒者除了專業能力，更要了解新北市、體察民意，並從基層歷練出發，才能帶領團隊往前走，相信李四川具備相關條件，「是最棒的接棒者」。

侯友宜說，希望大家給李四川滿滿加油，新北棒棒都是強棒，讓新北市與國際接軌，帶動北北基桃整體發展，讓城市變得更好。