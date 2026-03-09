聽新聞
0:00 / 0:00
李四川將選新北市 黃國昌：工作小組已對接
針對台北市副市長李四川將於10日請辭，並宣布代表國民黨參選新北市長，早已宣布參選的民眾黨主席黃國昌9日表示，目前民眾黨、國民黨的工作小組「已經開始初步交換意見」，討論要透過什麼方式選出最強團隊，會先在13日發表共同政見，人選協調後誰出線再對外說明。
2026九合一選舉
藍白依序三階段合作
黃國昌9日上午舉辦政見記者會，提出「新北教育六道處方」，並於會後受訪。針對與國民黨整合的進度，黃國昌重申，會依序進行之前所說的三階段工作，首先於本周五上午發表藍白2026選舉共同政見。對於政黨合作協議，要透過什麼方式選出最強團隊，目前兩黨的工作小組已經開始初步交換意見。
台北市副市長李四川將於10日離職，正式投入新北市長選舉，面對李四川最後一天上班，台北市長蔣萬安9日與副市長李四川、林奕華出席活動受訪表示，李四川在台北市政府這段期間培養出密切革命情感，相信未來李四川不管到哪都能維持這樣的情感。
侯友宜很熱情
李四川近日也開始在新北出席各項餐會與行程，被媒體問及跑行程的感想時，李四川也說，「回新北市見到老朋友，尤其侯友宜市長相當熱情，真的有回家的感覺。」
新北市長侯友宜則表示，看到蔣萬安與李四川回到新北市考察公共托育設施，讓他相當高興。他指出，新北市公共托育中心從第一家成立時，李四川就曾參與相關規劃與推動，如今看到過去共同推動的政策逐步成長，也希望各縣市彼此交流、互相學習，共同打造更友善的育兒環境。
規則清楚協調不難
「只要雙方目標明確且規則講清楚，協調人選並不困難！」侯友宜近日接受專訪時透露，李四川絕對會成為國民黨的候選人，並透露兩人私下談話時，李四川曾針對若變成「三腳督」戰局堅定表示「不管如何就是拚到底」，讓侯友宜感到安心。
至於藍白合的狀況，侯友宜說，力量當然愈大愈好，藍白合作是善意最大公約數，在這樣的前提下也會有所準備。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。