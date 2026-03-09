李四川將選新北市 黃國昌：工作小組已對接

針對台北市副市長李四川將於10日請辭，並宣布代表國民黨參選新北市長，早已宣布參選的民眾黨主席黃國昌9日表示，目前民眾黨、國民黨的工作小組「已經開始初步交換意見」，討論要透過什麼方式選出最強團隊，會先在13日發表共同政見，人選協調後誰出線再對外說明。

藍白依序三階段合作

黃國昌9日上午舉辦政見記者會，提出「新北教育六道處方」，並於會後受訪。針對與國民黨整合的進度，黃國昌重申，會依序進行之前所說的三階段工作，首先於本周五上午發表藍白2026選舉共同政見。對於政黨合作協議，要透過什麼方式選出最強團隊，目前兩黨的工作小組已經開始初步交換意見。

台北市副市長李四川將於10日離職，正式投入新北市長選舉，面對李四川最後一天上班，台北市長蔣萬安9日與副市長李四川、林奕華出席活動受訪表示，李四川在台北市政府這段期間培養出密切革命情感，相信未來李四川不管到哪都能維持這樣的情感。

侯友宜很熱情

李四川近日也開始在新北出席各項餐會與行程，被媒體問及跑行程的感想時，李四川也說，「回新北市見到老朋友，尤其侯友宜市長相當熱情，真的有回家的感覺。」

新北市長侯友宜則表示，看到蔣萬安與李四川回到新北市考察公共托育設施，讓他相當高興。他指出，新北市公共托育中心從第一家成立時，李四川就曾參與相關規劃與推動，如今看到過去共同推動的政策逐步成長，也希望各縣市彼此交流、互相學習，共同打造更友善的育兒環境。

規則清楚協調不難

「只要雙方目標明確且規則講清楚，協調人選並不困難！」侯友宜近日接受專訪時透露，李四川絕對會成為國民黨的候選人，並透露兩人私下談話時，李四川曾針對若變成「三腳督」戰局堅定表示「不管如何就是拚到底」，讓侯友宜感到安心。

至於藍白合的狀況，侯友宜說，力量當然愈大愈好，藍白合作是善意最大公約數，在這樣的前提下也會有所準備。

