白營民調逾半不挺陸配任立委 黃國昌嘆：相同法律蔡賴主政差很大

民眾黨不分區立委李貞秀資格爭議延燒，前黨主席柯文哲近期自曝民眾黨內部民調顯示，有逾半不支持陸配任立委。民眾黨主席黃國昌今談及陸配參政權一事，他說在蔡英文主政時期沒發生問題，為何相同的法律、制度運作，到賴總統主政卻出現天翻地覆差別。

柯文哲前天在高雄三民區參加座談會，提及鬧得沸沸揚揚的李貞秀事件，他自曝民眾黨內部有做民調，題目是「陸配就算拿到身分證，也不應當擔任中華民國立法委員」，結果顯示超過50%受訪者贊成，反對者占3成多。柯文哲直言此事讓民眾黨扣分，也反映社會對陸配存在歧視氛圍，柯當時也對賴總統喊話，若認為陸配即使取得中華民國身分證也沒有參政權，應公開說清楚，「你出來明白講，我就把她換掉。」

黃國昌今天被問到此事，他說，雖然他手邊目前沒有民調結果的具體數字可談，但他對陸配參政權一事感觸良深，在蔡英文任總統時期，從來沒發生任何問題，不解為何相同的法律、制度運作下，到賴清德總統主政時，卻出現天翻地覆差別。

「竟然成為政治上攻擊在野黨的武器，撕裂社會。」黃國昌說，陸配在台灣應具備合法應有的權利，國人期待的是更團結的台灣，只要是認同這塊土地，在這塊土地上養育生養教育下一代，大家就是這塊土地共同主人。

黃國昌強調，制度運作上，該怎麼解釋就怎麼解釋，不要隨著政治上需求變來變去，反而掩護、遮掩了更該要處理的問題。

民眾黨主席黃國昌今談及陸配參政權一事，他說在蔡英文主政時期沒發生問題，為何相同的法律、制度運作，到賴總統主政卻出現天翻地覆差別。記者蘇健忠／攝影

