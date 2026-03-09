電話民調竟爆料徐欣瑩將脫黨參選 徐陣營今到地檢署按鈴提告
有意角逐下屆新竹縣長選舉的國民黨籍參選人徐欣瑩，針對有民眾接獲不明來電，內容涉及她將脫黨參選的相關言論，引發外界關注資訊來源的真實性與合法性；對此，今天上午徐欣瑩辦公室委由發言人徐維遠及委任律師前往地檢署按鈴控告，以調查真相、追查幕後主使者。
2026九合一選舉
國民黨新竹縣長的黨內初選即將展開，針對立委徐欣瑩遭受不實言論攻擊的情況，徐維遠指出，徐欣瑩委員自宣佈參選新竹縣長以來，持續遭遇諸多不實指控，近期更有民眾反映接獲民調電話，內容涉及徐欣瑩是否已脫離政黨參選。
他強調，徐欣瑩與陳建賢均已正式登記參與黨內初選，脫黨參選之說毫無根據；此外，網路上的部分粉絲專頁亦出現指控徐欣瑩以雙重打擊手法參選的言論，這完全是子虛烏有。
對於這些不實、惡意及扭曲言論，徐欣瑩陣營除表達強烈不滿，認為相關行為已逾越民主底線，嚴重影響選舉公正性。為維護新竹縣乾淨、公正且無抹黑操作的黨內初選氛圍，將透過司法途徑尋求公道，以還徐欣瑩清白及捍衛選舉正義。
律師練鴻慶表示，近期出現以假民調為名、實則進行誹謗的電話行為，該類通話會留下詳細的通聯紀錄。目前暫無控告特定對象，但已將所有相關證據整理並提供給檢察官，希望司法機關能進一步釐清不明來源電話的發信者，追查訊息流向、查明事件全貌，以回應社會對政治消息來源的疑慮。
