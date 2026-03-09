用謝絕賴總統延攬入閣換不分區立委 王惠美：我不是權謀的人

彰化縣長王惠美即將兩任縣長屆滿，外傳被賴清德總統邀請入閣，王惠美日前也表明卸任後不再選舉，引起地方政壇揣測王惠美可能以賴總統邀約作為換取國民黨不分區立委的條件，今王惠美強調，「我不是那種善於權謀的人」。

外傳賴總統邀王惠美擔任內政部長，何時何地邀請，沒人講得清楚和明確，王惠美未斷然否認，且在日前國民黨彰化縣黨部新春團拜時，回答媒體提問時說她兩任縣長屆滿將不再參加選舉，地方政壇猜測王惠美可用拒絕入閣爭取擔任不分區立委。

王惠美今表示，擔任國民黨不分區立委不是她能決定，中央要不要給她，她不能左右，而她不是那種善於權謀的人，不會做那種用什麼換什麼的權謀。

藍營人士指出，賴清德總統邀請王惠美入閣可謂一石二鳥，一方面延攬在野黨卸任縣長可展現政治氣度，一方面王惠美入閣後就不便再為國民黨彰化縣長參選人站台助選，可阻斷國民黨傳承的影響力，以王惠美的政治智慧應該會婉辭，畢竟內政部長位子可坐多久沒人敢保證，「有效期」過了，以不同政黨、不同理念被換掉也是剛好而已。

王惠美從政二十多年，歷任彰化縣議員、鹿港鎮長、立法委員到縣長，選舉從無敗績，被稱「不敗女王」，當近8年縣長期間的行事果決、快人快語、建設不分黨派，贏得鄉鎮市長讚揚，但光鮮亮麗且忙碌的表面之下她不只一次說「想退休，好好休息。」回鍋參選第一選區立委不是她的首要選項，未來動向備受關注。