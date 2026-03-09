聽新聞
謝龍介民調緊咬陳亭妃僅差5% 他分析曝真實狀況
2026年台南市長選舉，由民進黨陳亭妃對決國民黨謝龍介，最新民調顯示，謝龍介僅落後陳亭妃5個百分點。時事評論者、醫師沈政男剖析，謝龍介看似僅落後陳亭妃5%。實際上選情仍艱困，要拿下2026這一局可能性不是0，仍會是苦戰。
2026九合一選舉
「鉅聞天下新聞網」日前最新民調，針對台南市長選舉，民進黨陳亭妃支持度45.96%，謝龍介支持度則為40.57%，陳小幅領先謝5.39個百分點；台南市的政黨認同度，民進黨38.91%、國民黨22.6%、民眾黨6.91%、中立或不選擇24.53%。
沈政男指出，選情民調看兩部分，一部分是政黨支持度，政黨支持度明確的選民會投給所支持政黨的候選人，所以政黨支持度就會反映在候選人的支持度裡面；第二部分就看中立選民，因為中立選民就不會有特定政黨支持的候選人。
而從鉅聞天下的前身「菱傳媒」在2022年做的台南市政黨認同度，中立選民從30%降到24%。然後民進黨支持者從30%升至38%。國民黨支持者從20%升到22%，民進黨跟國民黨支持者差距看似擴大，藍綠支持度差了16個百分點。
沈政男表示，理論上，國民黨支持度輸更多應該更吃虧，但謝龍介卻僅小幅落後陳亭妃5個百分點，代表中立選民比起2022年更加支持謝，若依比例換算，可能有3分之2支持謝。但謝龍介過去從來沒贏過陳，這也是該民調的問題所在。
就他綜合過去的民調分析，目前台南市長選情，陳、謝兩人差距最少5個百分點、最多15個百分點，也就是謝龍介落後陳亭妃在5至15個百分點區間，因此謝要贏2026這一局，可能性不是0，但是機會相對比較小，仍是一場相當大的苦戰。
