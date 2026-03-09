快訊

謝龍介民調緊咬陳亭妃僅差5% 他分析曝真實狀況

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
台南市長之爭將由國民黨立委謝龍介（左）及民進黨立委陳亭妃（右）兩人對決。聯合報系資料照
台南市長之爭將由國民黨立委謝龍介（左）及民進黨立委陳亭妃（右）兩人對決。聯合報系資料照

2026年台南市長選舉，由民進黨陳亭妃對決國民黨謝龍介，最新民調顯示，謝龍介僅落後陳亭妃5個百分點。時事評論者、醫師沈政男剖析，謝龍介看似僅落後陳亭妃5%。實際上選情仍艱困，要拿下2026這一局可能性不是0，仍會是苦戰。

2026九合一選舉

「鉅聞天下新聞網」日前最新民調，針對台南市長選舉，民進黨陳亭妃支持度45.96%，謝龍介支持度則為40.57%，陳小幅領先謝5.39個百分點；台南市的政黨認同度，民進黨38.91%、國民黨22.6%、民眾黨6.91%、中立或不選擇24.53%。

沈政男指出，選情民調看兩部分，一部分是政黨支持度，政黨支持度明確的選民會投給所支持政黨的候選人，所以政黨支持度就會反映在候選人的支持度裡面；第二部分就看中立選民，因為中立選民就不會有特定政黨支持的候選人。

而從鉅聞天下的前身「菱傳媒」在2022年做的台南市政黨認同度，中立選民從30%降到24%。然後民進黨支持者從30%升至38%。國民黨支持者從20%升到22%，民進黨跟國民黨支持者差距看似擴大，藍綠支持度差了16個百分點。

沈政男表示，理論上，國民黨支持度輸更多應該更吃虧，但謝龍介卻僅小幅落後陳亭妃5個百分點，代表中立選民比起2022年更加支持謝，若依比例換算，可能有3分之2支持謝。但謝龍介過去從來沒贏過陳，這也是該民調的問題所在。

就他綜合過去的民調分析，目前台南市長選情，陳、謝兩人差距最少5個百分點、最多15個百分點，也就是謝龍介落後陳亭妃在5至15個百分點區間，因此謝要贏2026這一局，可能性不是0，但是機會相對比較小，仍是一場相當大的苦戰。

民調 國民黨 民進黨

電話民調竟爆料徐欣瑩將脫黨參選 徐陣營今到地檢署按鈴提告

有意角逐下屆新竹縣長選舉的國民黨籍參選人徐欣瑩，針對有民眾接獲不明來電，內容涉及她將脫黨參選的相關言論，引發外界關注資訊來源的真實性與合法性；對此，今天上午徐欣瑩辦公室委由發言人徐維遠及委任律師前往地檢署按鈴控告，以調查真相、追查幕後主使者。

用謝絕賴總統延攬入閣換不分區立委 王惠美：我不是權謀的人

彰化縣長王惠美即將兩任縣長屆滿，外傳被賴清德總統邀請入閣，王惠美日前也表明卸任後不再選舉，引起地方政壇揣測王惠美可能以賴總統邀約作為換取國民黨不分區立委的條件，今王惠美強調，「我不是那種善於權謀的人」。

彰化藍白合作聚焦議長連任 謝典霖：縣長「非綠聯盟」僅私下討論

彰化縣議會議長謝典霖持續爭取連任，昨在媒體人黃暐瀚「下班瀚你聊」節目受訪時，針對縣長選舉「非綠聯盟」構想，他表示，目前相關討論主要是民眾黨前立委蔡壁如與民進黨彰化市前市長邱建富之間的私下交流；他主要聚焦在議會合作與自己的議長選舉。

植樹節前林國漳發表宜蘭青天計畫 20億建構300座微森林

312植樹節在即，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天發表環境核心政見「森林城鄉宜蘭青天」計畫。他說，因應氣候變遷及未來重大發展，宜蘭仍須維持宜居的城鄉生活，透過整合中央與地方資源，預計8年內投入20億元，以「百萬植樹」與「300座微型森林」為目標，讓宜蘭成為「鑲嵌在森林裡」的花園城鄉。

韓國瑜唯一認證！許原榮任23年立委幕僚 曝不傷和氣才選北市議員

2026縣市議員選舉漸漸加溫，國民黨北市松山信義市議員參選人許原榮今早上廣播節目專訪，身為前老闆的前立委費鴻泰幫忙站台。被問到松信服務23年，選在這時間投身選舉，許原榮說，松信剛好有兩席空缺，不會影響到現任議員，不會傷到和氣。

