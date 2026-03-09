快訊

彰化藍白合作聚焦議長連任 謝典霖：縣長「非綠聯盟」僅私下討論

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
民衆黨彰化縣黨部主委温宗諭（右一）強調彰化藍白合重點應在縣議員和議長選舉。圖／民眾黨彰化黨部提供
民衆黨彰化縣黨部主委温宗諭（右一）強調彰化藍白合重點應在縣議員和議長選舉。圖／民眾黨彰化黨部提供

彰化縣議會議長謝典霖持續爭取連任，昨在媒體人黃暐瀚「下班瀚你聊」節目受訪時，針對縣長選舉「非綠聯盟」構想，他表示，目前相關討論主要是民眾黨前立委蔡壁如與民進黨彰化市前市長邱建富之間的私下交流；他主要聚焦在議會合作與自己的議長選舉。

2026九合一選舉

爭取民進黨彰化縣長提名失利的邱建富，傳聞謝典霖希望以「非綠大聯盟」合作模式推薦他參選，並透過蔡壁如牽線，安排與民眾黨前主席柯文哲會面。謝典霖昨天表示，目前主要是蔡壁如與邱建富之間的私下討論。過去如2014年台北市長選舉，在民進黨初選後與柯文哲進行民調整合，形成「非藍大聯盟」，最終成功當選台北市長，顯示此類合作模式具有一定可行性與潛力。不過他強調，但目前重點仍在議會合作與議長選舉。

彰化縣黨部主委温宗諭表示，正如謝典霖在節目中所提，2026年的合作布局，對於2028年重新拿回中央執政權具有關鍵意義。以彰化選舉結構來看，只要藍白雙方願意合作，不論最終推出的人選是誰，都具備相當高的勝選機會。

縣黨部也指出，謝典霖在專訪中已說明，拜訪民眾黨中央的主要目的，是爭取未來議長連任的合作空間。由於民眾黨在彰化規畫推派議員參選，因此希望在議員選戰層級尋求合作，形成藍白合作的可能。

至於謝典霖在節目中提到，柯文哲或黃國昌都是適合參選彰化縣長的人選。温宗諭表示，地方基層確實也曾呼籲中央級政治人物「御駕親征」，透過更高層級的整合與號召，帶動非綠陣營的整體合作與氣勢。

黃國昌 黃暐瀚 邱建富

相關新聞

電話民調竟爆料徐欣瑩將脫黨參選 徐陣營今到地檢署按鈴提告

有意角逐下屆新竹縣長選舉的國民黨籍參選人徐欣瑩，針對有民眾接獲不明來電，內容涉及她將脫黨參選的相關言論，引發外界關注資訊來源的真實性與合法性；對此，今天上午徐欣瑩辦公室委由發言人徐維遠及委任律師前往地檢署按鈴控告，以調查真相、追查幕後主使者。

用謝絕賴總統延攬入閣換不分區立委 王惠美：我不是權謀的人

彰化縣長王惠美即將兩任縣長屆滿，外傳被賴清德總統邀請入閣，王惠美日前也表明卸任後不再選舉，引起地方政壇揣測王惠美可能以賴總統邀約作為換取國民黨不分區立委的條件，今王惠美強調，「我不是那種善於權謀的人」。

謝龍介民調緊咬陳亭妃僅差5% 他分析曝真實狀況

2026年台南市長選舉，由民進黨陳亭妃對決國民黨謝龍介，最新民調顯示，謝龍介僅落後陳亭妃5個百分點。時事評論者、醫師沈政男剖析，謝龍介看似僅落後陳亭妃5%。實際上選情仍艱困，要拿下2026這一局可能性不是0，仍會是苦戰。

彰化縣議會議長謝典霖持續爭取連任，昨在媒體人黃暐瀚「下班瀚你聊」節目受訪時，針對縣長選舉「非綠聯盟」構想，他表示，目前相關討論主要是民眾黨前立委蔡壁如與民進黨彰化市前市長邱建富之間的私下交流；他主要聚焦在議會合作與自己的議長選舉。

植樹節前林國漳發表宜蘭青天計畫 20億建構300座微森林

312植樹節在即，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天發表環境核心政見「森林城鄉宜蘭青天」計畫。他說，因應氣候變遷及未來重大發展，宜蘭仍須維持宜居的城鄉生活，透過整合中央與地方資源，預計8年內投入20億元，以「百萬植樹」與「300座微型森林」為目標，讓宜蘭成為「鑲嵌在森林裡」的花園城鄉。

韓國瑜唯一認證！許原榮任23年立委幕僚 曝不傷和氣才選北市議員

2026縣市議員選舉漸漸加溫，國民黨北市松山信義市議員參選人許原榮今早上廣播節目專訪，身為前老闆的前立委費鴻泰幫忙站台。被問到松信服務23年，選在這時間投身選舉，許原榮說，松信剛好有兩席空缺，不會影響到現任議員，不會傷到和氣。

