彰化藍白合作聚焦議長連任 謝典霖：縣長「非綠聯盟」僅私下討論

彰化縣議會議長謝典霖持續爭取連任，昨在媒體人黃暐瀚「下班瀚你聊」節目受訪時，針對縣長選舉「非綠聯盟」構想，他表示，目前相關討論主要是民眾黨前立委蔡壁如與民進黨彰化市前市長邱建富之間的私下交流；他主要聚焦在議會合作與自己的議長選舉。

爭取民進黨彰化縣長提名失利的邱建富，傳聞謝典霖希望以「非綠大聯盟」合作模式推薦他參選，並透過蔡壁如牽線，安排與民眾黨前主席柯文哲會面。謝典霖昨天表示，目前主要是蔡壁如與邱建富之間的私下討論。過去如2014年台北市長選舉，在民進黨初選後與柯文哲進行民調整合，形成「非藍大聯盟」，最終成功當選台北市長，顯示此類合作模式具有一定可行性與潛力。不過他強調，但目前重點仍在議會合作與議長選舉。

彰化縣黨部主委温宗諭表示，正如謝典霖在節目中所提，2026年的合作布局，對於2028年重新拿回中央執政權具有關鍵意義。以彰化選舉結構來看，只要藍白雙方願意合作，不論最終推出的人選是誰，都具備相當高的勝選機會。

縣黨部也指出，謝典霖在專訪中已說明，拜訪民眾黨中央的主要目的，是爭取未來議長連任的合作空間。由於民眾黨在彰化規畫推派議員參選，因此希望在議員選戰層級尋求合作，形成藍白合作的可能。

至於謝典霖在節目中提到，柯文哲或黃國昌都是適合參選彰化縣長的人選。温宗諭表示，地方基層確實也曾呼籲中央級政治人物「御駕親征」，透過更高層級的整合與號召，帶動非綠陣營的整體合作與氣勢。