植樹節前林國漳發表宜蘭青天計畫 20億建構300座微森林

312植樹節在即，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天發表環境核心政見「森林城鄉宜蘭青天」計畫。他說，因應氣候變遷及未來重大發展，宜蘭仍須維持宜居的城鄉生活，透過整合中央與地方資源，預計8年內投入20億元，以「百萬植樹」與「300座微型森林」為目標，讓宜蘭成為「鑲嵌在森林裡」的花園城鄉。

林國漳與年底五合一參選人共同宣示政策，他指出，過去植樹多為零星分散，缺乏系統規劃，「宜蘭青天計畫」將由縣政府主導並整合中央高山護林、坡地造林及海岸定砂計畫，建構韌性城市，包括：

1. 高山與山坡地（護林保林）： 強化水質維護與禁伐補助，推動「百萬植樹」避免濫墾、維護里山生態。

2. 城鎮平原區（微型森林）： 在蘭陽平原推動300座微型森林水撲滿，結合「造林減碳、蓄洪滯洪、生態系統」三合一功能，緩解都市熱島效應。

3. 沿海地區（定砂造林）： 守護全台唯一「龜蛇把海口」景觀，強化保安林定砂植樹，降低季節風、飛砂與潮流危害。

林國漳說，未來將修訂宜蘭縣建築管理自治條例與優化都市設計審議準則，將綠化量與原生樹種納入建築規範；此外將成立由縣長親自掛帥「綠政小組」，將過去分散於各局處的零星綠美化工程，提升為「綠色政策」專案列管；強化建築管理自治條例強制植樹、都市設計審議納入森林城市美學審查；發行「宜蘭森林認同卡」導入ESG認養制度，讓民間企業力量成為每一片「微型森林」永續茁壯的後盾。

林國漳強調，植樹節不只種樹，而是要種下宜蘭的未來。宜蘭青天計畫預計每年可減碳1200公噸CO2當量，透過原生樹種層次設計，將如三層坪、冬山河堤杜鵑花道等成功案例「點綠成面」，建構高山、平原到海岸的生態廊道，讓宜蘭成為應對極端氣候的「韌性」與「美學」家園。