韓國瑜唯一認證！許原榮任23年立委幕僚 曝不傷和氣才選北市議員

2026縣市議員選舉漸漸加溫，國民黨北市松山信義市議員參選人許原榮今早上廣播節目專訪，身為前老闆的前立委費鴻泰幫忙站台。被問到松信服務23年，選在這時間投身選舉，許原榮說，松信剛好有兩席空缺，不會影響到現任議員，不會傷到和氣。

許原榮表示，在大學畢業後剛好遇到921震災，到青輔會網站查詢看到當時是議員的費鴻泰在找助理，很有機緣的加入團隊學習，從議會到立法院，就這樣一路服務了23年，直到費卸任後到了立法院長韓國瑜的辦公室任職。

不過，促使許原榮投身公共服務，是在一次的「人鴿同籠」陳情案，他說，當時在松信選區有名獨居長輩，家裡養了上百頭鴿子，遭鄰居多次檢舉，但礙於當時沒有完善法律，因此無疾而終，辦公室接到陳情後，到現場發現屋內不僅鴿子，還有上百隻老鼠及整遍蟑螂，最後動用傳染病法等強制執行。

他說，這件事情震驚到原來法規和現實生活，存在如此大的落差，這就需要民代來弭平溝通，甚至是修法。

主持人王淺秋也談到，服務23年卻選擇這時候出來選舉。許原榮說，這次剛好徐巧芯、王鴻薇當上立委，於是多出了兩席市議員空間，投入選舉的話不會影響到現任市議員的空間，也不會傷和氣，加上自己在地方經營和國會服務累積，也該反饋地方公共事務。

費鴻泰也說，立委是法案和地方服務都要並重，才能將法案落實在民眾的食衣住行上，「人鴿同籠」就是案例，許原榮在這方面絕對有經驗。除此之外，現在捷運信義線東延段將要開通發車，整個歷程都是許在擔任幕僚時有經手過，也是深深了解交通才能帶動地方繁榮。

許原榮也說，費鴻泰委員眼光就放很遠，信義區的區域發展不均，堅持想辦法把信義線多延長兩段，當時都是委員一起開車去計算距離，如今即將完工之外，環狀線也將完整路網，在交通建設上有了雛形，相對的能帶動經濟發展狀況。