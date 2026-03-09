卓榮泰赴日看球賽延燒 許原榮：不全盤否定但要清楚交代

國民黨北市松山信義參選人許原榮今天上媒體人王淺秋廣播節目專訪，他的前老闆、前立委費鴻泰也陪同受訪。由於日前行政院長卓榮泰現身日本東京巨蛋看球賽，外界給予正反意見，許原榮認為，不全盤否認外交沒有突破，但應該要清楚交代費用。

王淺秋談到，卓榮泰搭機赴日本東京巨蛋看球，媒體都在追整趟花費來源，到底是不是卓所稱的自費行程，尤其是從空軍松指部啟程，地點更為敏感。

許原榮認為，不會全盤否定外交沒有突破，尤其是現任行政院長赴日，加上台灣外交處境困難，願意這樣機會出去是好事，但是政治人物誠信很重要，不管是體育外交、私下拜訪，為什麼不能交代清楚是自費或包機等。

他說，這趟出訪勢必會動用到大批人力，包含維安、外交人員、在地人員及現地勘查，不是簡單說自費就能簡單輕言帶過。

王淺秋說，民進黨慣性說謊，誠信大打折扣。許原榮也說，外交突破的話細節可以不用多談，但沒有如此不可告人的部分。

費鴻泰也說，政府的正副總統、行政院長等現任都沒有辦法赴日也是兩國默契，卓也是有一定有所突破，但是要清楚交代是自費、包機還是專機。