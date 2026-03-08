謝典霖曝改名因「桃花太旺」 自稱政治路「靠爸族」直言謝衣鳯太天真

國民黨彰化縣長人選尚未定案，立委謝衣鳯持續爭取黨內提名，但弟弟、彰化議長謝典霖在今晚的「下班瀚你聊」網路節目中再度表示，謝衣鳯是在沒有家族支持的情況下表態要選縣長，讓家人承擔被政治與司法追殺的風險；謝典霖也稱自己是「靠爸族」，如果沒有家族的支持，他們就只是一般的「路人」，對此謝衣鳯表示，她沒有看到節目內容，暫不予以回應。

謝典霖說，他們的爸爸謝新隆已經向國民黨中央高層表態，謝家不會參選縣長，包含爸媽和他還有伯父都不贊成謝衣鳯參選。家族感受到賴清德政府上台後的司法肅殺與政治追殺氣氛，如果謝衣鳯執意參選，對手為了打擊她，一定會優先從她最大的三個樁腳「抄」，也就是爸爸、媽媽和他下手。

他也說，今天他們姊弟能夠有今天的資源，都是因為有父母與長輩的支持，如果沒有家族的支持，就只是一般的「路人」，謝衣鳯不能天真地不顧家族的共同決定而一意孤行。

謝典霖也提到，這幾幾年姊弟關係確實不親密。今年過年時他問姊姊，若真想選縣長，以後會不會像「媽媽一樣挺我」？（意指鄭汝芬）沒想到謝衣鳳說不會，當政治人物要「公正」，讓他對姊姊失望，決定不挺她選縣長。

主持人問謝典霖，若謝家不選縣長，誰來選？謝典霖點名在藍白合的前提下，柯文哲或黃國昌是非常適合人選。

對於改名，謝典霖解釋，自己名字原來是「霖」後來改「林」最後又改回，他說，叫謝典「霖」算命說跟「桃花」有關，爸爸不希望他桃花太旺，但他覺得在政治圈裡，桃花代表的好人緣，要有好人緣，因此他又改名原來名字謝典霖。