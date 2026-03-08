謝典霖曝改名因「桃花太旺」 自稱政治路「靠爸族」直言謝衣鳯太天真

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣議長謝典霖（右）今晚透露，父母與伯父都反對胞姊、立委謝衣鳯選縣長。圖／翻攝網路節目「下班瀚你聊」
彰化縣議長謝典霖（右）今晚透露，父母與伯父都反對胞姊、立委謝衣鳯選縣長。圖／翻攝網路節目「下班瀚你聊」

國民黨彰化縣長人選尚未定案，立委謝衣鳯持續爭取黨內提名，但弟弟、彰化議長謝典霖在今晚的「下班瀚你聊」網路節目中再度表示，謝衣鳯是在沒有家族支持的情況下表態要選縣長，讓家人承擔被政治與司法追殺的風險；謝典霖也稱自己是「靠爸族」，如果沒有家族的支持，他們就只是一般的「路人」，對此謝衣鳯表示，她沒有看到節目內容，暫不予以回應。

2026九合一選舉

謝典霖說，他們的爸爸謝新隆已經向國民黨中央高層表態，謝家不會參選縣長，包含爸媽和他還有伯父都不贊成謝衣鳯參選。家族感受到賴清德政府上台後的司法肅殺與政治追殺氣氛，如果謝衣鳯執意參選，對手為了打擊她，一定會優先從她最大的三個樁腳「抄」，也就是爸爸、媽媽和他下手。

他也說，今天他們姊弟能夠有今天的資源，都是因為有父母與長輩的支持，如果沒有家族的支持，就只是一般的「路人」，謝衣鳯不能天真地不顧家族的共同決定而一意孤行。

謝典霖也提到，這幾幾年姊弟關係確實不親密。今年過年時他問姊姊，若真想選縣長，以後會不會像「媽媽一樣挺我」？（意指鄭汝芬）沒想到謝衣鳳說不會，當政治人物要「公正」，讓他對姊姊失望，決定不挺她選縣長。

主持人問謝典霖，若謝家不選縣長，誰來選？謝典霖點名在藍白合的前提下，柯文哲或黃國昌是非常適合人選。

對於改名，謝典霖解釋，自己名字原來是「霖」後來改「林」最後又改回，他說，叫謝典「霖」算命說跟「桃花」有關，爸爸不希望他桃花太旺，但他覺得在政治圈裡，桃花代表的好人緣，要有好人緣，因此他又改名原來名字謝典霖。

桃花 謝衣鳳 黃國昌

延伸閱讀

藍營3大將爭彰縣長提名 高喊團結贏得勝選

縣市長提名 鄭麗文讚3女將戰力爆表

彰化縣長選戰…加入國民黨抗綠？ 邱建富：不可能

要謝衣鳯不選彰化縣長？蕭旭岑：黨未勸退

相關新聞

謝典霖曝改名因「桃花太旺」 自稱政治路「靠爸族」直言謝衣鳯太天真

國民黨彰化縣長人選尚未定案，立委謝衣鳯持續爭取黨內提名，但弟弟、彰化議長謝典霖在今晚的「下班瀚你聊」網路節目中再度表示，謝衣鳯是在沒有家族支持的情況下表態要選縣長，讓家人承擔被政治與司法追殺的風險；謝典霖也稱自己是「靠爸族」，如果沒有家族的支持，他們就只是一般的「路人」，對此謝衣鳯表示，她沒有看到節目內容，暫不予以回應。

徐國勇為英系初選人選站台挨批 王世堅：掛正副總統看板才重大違規

民進黨北市議員初選明將登場，不過民進黨秘書長徐國勇遭爆料，日前出席獅子會活動時，公開為英系北市議員擬參選人陳聖文站台引發公正性疑慮。陳表示，當天是獅子會主辦活動，徐也是以獅子會成為站台，沒有違反規定。立委王世堅也說，此舉過度解讀，甚至有很多擬參選人違規掛正副總統看板，才是重大違規。

鄭麗文東港辦見面會湧入3000人 要選民年底「翻轉屏東」

國民黨主席鄭麗文今天下午到屏東東港舉辦見面會暨婦女節慶祝活動，湧進3000多人。鄭麗文力薦國民黨提名的屏東縣長參選人蘇清泉，及尋求連任的屏東市長周佳琪，也怒批民進黨政府只會內鬥，不顧民生，要選民在年底選舉翻轉屏東。

卓榮泰赴日看經典賽挨批公器私用 蘇巧慧：為台加油是好事

行政院長卓榮泰昨赴日本觀賞台灣與捷克的賽事，被國民黨質疑「公器私用」。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，國家最高行政首長能夠到國外為台灣選手加油是一件好事，如果還能與國外政要面對面互動，更是對國家有幫助的重要機會。

鄭運鵬子弟兵拚蘆竹議員初選 簡伊翎喊5大承諾：三等親不當助理

下屆桃園市蘆竹區市議員選舉，民進黨內競爭激烈。前立委鄭運鵬今陪同子弟兵簡伊翎前往蘆竹福山宮參香祈福，簡伊翎並於現場簽署「新世代議員5大承諾」，宣示不任用三等親擔任助理、不做世襲政治、不將公費私用、問政公開透明及對市民負責到底，展現投入地方服務的改革決心。

雙姝婦女節拚場！李明璇邀王鴻薇掃街 「朱系人馬」站台力挺楊智伃

2026九合一大選年底登場，國民黨北市松信區議員初選行程「6搶2」局面。今天是婦女節，兩位投入初選黨內前發言人楊智伃、李明璇，分別找來黨內大咖掃街，李表示目前還沒有選舉看板、廣告和宣傳車，會持續靠雙腳走遍基層；楊則說，會將黨內發言人經驗回饋地方服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。