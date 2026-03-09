鄭麗君選北市長 只剩說服先生

民進黨台北市長人選難產，但黨內鎖定行政院副院長鄭麗君「扶君計畫」已成派系共識，近期更傳出鄭的態度已較先前鬆動。民進黨人士認為，最後的臨門一腳，除了確保美國關稅變局底定、本屆立法院施政總質詢落幕，眼下的最大困難，可能是要說服鄭的丈夫。

民進黨布局九合一選戰，剩台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門、馬祖等七縣市未提名；依往例，雙北與桃園等北三都人選，向來能透過連線作戰，肩負全台選情領頭羊的工作，如今「最強母雞」遲未就位，自然引發基層焦慮；去年至今，綠營「北三都」僅新北市長參選人蘇巧慧孤軍奮戰。

儘管台北市長人選，包括英系立委王世堅、新系立委吳思瑤、民進黨秘書長徐國勇等人都被點名，但黨內對最終人選已有定見，綠營也盼四月能完成整體布局。派系人士說，鄭麗君與各派系都有淵源，也都等距、交好，「扶君」可說是現階段各派系共識。

民進黨人士表示，從鄭麗君當年主動到中正紀念堂靜坐參與學運，擔任不分區立委、成立青平台基金會，選舉時到各選舉場合站台等，足以證明鄭對政治工作有熱情；但鄭高齡得子，丈夫沈學榮又是低調、重視隱私的科技業老闆，若能獲丈夫支持，出戰機率就會大增。

至於鄭出戰牽動內閣局部改組，以及後續對美談判，一名綠營人士指出，黨內評估，台美協定簽署已告段落，只要美方通知協定生效後仍具效力，屆時只剩國會攻防，鄭的階段性任務已結束，後續由談判團隊接手，不成問題；至於鄭出戰後留下的副院長懸缺，黨內人才濟濟，不擔心沒人可接替。

被問到鄭麗君可能成為競選對手，台北市長蔣萬安昨表示，他一直強調，離選舉還有一段時間，對他來講就是全力拚市政、為市民爭取福祉。