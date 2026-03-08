快訊

盧秀燕訪美喬軍購？化解疑美論？ 近盧人士揭此行背後暗藏訊號

李貞秀質詢官員若不上台成僵局 藍擬請益周萬來「見招拆招」

聽新聞
0:00 / 0:00

徐國勇為英系初選人選站台挨批 王世堅：掛正副總統看板才重大違規

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
民進黨北市議員初選明將登場，不過民進黨秘書長徐國勇遭爆料，日前出席獅子會活動時，公開為英系北市議員擬參選人陳聖文站台引發公正性疑慮，綠委王世堅反批，是過度曲解。本報資料照
民進黨北市議員初選明將登場，不過民進黨秘書長徐國勇遭爆料，日前出席獅子會活動時，公開為英系北市議員擬參選人陳聖文站台引發公正性疑慮，綠委王世堅反批，是過度曲解。本報資料照

民進黨北市議員初選明將登場，不過民進黨秘書長徐國勇遭爆料，日前出席獅子會活動時，公開為英系北市議員擬參選人陳聖文站台引發公正性疑慮。陳表示，當天是獅子會主辦活動，徐也是以獅子會成為站台，沒有違反規定。立委王世堅也說，此舉過度解讀，甚至有很多擬參選人違規掛正副總統看板，才是重大違規。

2026九合一選舉

有媒體爆料，英系出身的民進黨秘書長徐國勇出席獅子會活動時，公開為英系台北市議員參選人陳聖文站台，引發公正性的疑慮。陳說明，徐國勇是獅子會國際理事，當天也是以該身分上台，幫他打氣加油，並沒有違反相關規定，且選舉以來一直都尊重黨中央規定，包含掛看板也都尊重不放總統、副總統聯名看板。

曾幫陳聖文掃街站台綠委王世堅也緩頰，徐國勇個人非常公正，可能是參加茶會或餐會不期而遇，當然會相互打氣恭喜，且前一段時間其他派系提名參選人違反規定，在黨明令禁止總統、副總統等級以上政務官不得掛聯名看板或做成宣傳文宣，但好幾個小雞都違反規定，此舉是過度曲解，若真認為有疑慮就具名檢舉。

同選區也要參與初選的新人劉品妡今找來行政院副秘書長阮昭雄幫忙站台，劉品妡表示，初選制度應該要由大家來維護，大家應該要努力守護制度規則，並表示自己已經準備好發揮幕僚工作者的專業，延續阮昭雄、趙怡翔在地方問政服務的重責大任。

而徐嶔煌今天也舉辦競選總部開幕茶會，他表示，決定參選是希望讓台北與台灣能夠變得更好。他認為未來的市政治理需要更加科學化與數據化，讓政策與預算配置更符合實際需求。至於面對初選中立議題，他則表示，看起來活動應是獅子會主辦，徐跟陳都是受邀者，應沒有違反規定。

劉品妡今找來行政院副秘書長阮昭雄幫忙站台。記者洪子凱／攝影
劉品妡今找來行政院副秘書長阮昭雄幫忙站台。記者洪子凱／攝影

徐嶔煌今天舉辦競選總部開幕茶會。記者洪子凱／攝影
徐嶔煌今天舉辦競選總部開幕茶會。記者洪子凱／攝影

阮昭雄 獅子會 王世堅 徐國勇 民進黨

延伸閱讀

雙姝婦女節拚場！李明璇邀王鴻薇掃街 「朱系人馬」站台力挺楊智伃

藍營3大將爭彰縣長提名 高喊團結贏得勝選

彰化縣長選戰…加入國民黨抗綠？ 邱建富：不可能

要謝衣鳯不選彰化縣長？蕭旭岑：黨未勸退

相關新聞

徐國勇為英系初選人選站台挨批 王世堅：掛正副總統看板才重大違規

民進黨北市議員初選明將登場，不過民進黨秘書長徐國勇遭爆料，日前出席獅子會活動時，公開為英系北市議員擬參選人陳聖文站台引發公正性疑慮。陳表示，當天是獅子會主辦活動，徐也是以獅子會成為站台，沒有違反規定。立委王世堅也說，此舉過度解讀，甚至有很多擬參選人違規掛正副總統看板，才是重大違規。

鄭麗文東港辦見面會湧入3000人 要選民年底「翻轉屏東」

國民黨主席鄭麗文今天下午到屏東東港舉辦見面會暨婦女節慶祝活動，湧進3000多人。鄭麗文力薦國民黨提名的屏東縣長參選人蘇清泉，及尋求連任的屏東市長周佳琪，也怒批民進黨政府只會內鬥，不顧民生，要選民在年底選舉翻轉屏東。

卓榮泰赴日看經典賽挨批公器私用 蘇巧慧：為台加油是好事

行政院長卓榮泰昨赴日本觀賞台灣與捷克的賽事，被國民黨質疑「公器私用」。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，國家最高行政首長能夠到國外為台灣選手加油是一件好事，如果還能與國外政要面對面互動，更是對國家有幫助的重要機會。

鄭運鵬子弟兵拚蘆竹議員初選 簡伊翎喊5大承諾：三等親不當助理

下屆桃園市蘆竹區市議員選舉，民進黨內競爭激烈。前立委鄭運鵬今陪同子弟兵簡伊翎前往蘆竹福山宮參香祈福，簡伊翎並於現場簽署「新世代議員5大承諾」，宣示不任用三等親擔任助理、不做世襲政治、不將公費私用、問政公開透明及對市民負責到底，展現投入地方服務的改革決心。

雙姝婦女節拚場！李明璇邀王鴻薇掃街 「朱系人馬」站台力挺楊智伃

2026九合一大選年底登場，國民黨北市松信區議員初選行程「6搶2」局面。今天是婦女節，兩位投入初選黨內前發言人楊智伃、李明璇，分別找來黨內大咖掃街，李表示目前還沒有選舉看板、廣告和宣傳車，會持續靠雙腳走遍基層；楊則說，會將黨內發言人經驗回饋地方服務。

彰化縣藍白合不合 民進黨提名縣長參選人陳素月：全力以赴

下屆彰化縣長選舉，國民黨撟不定，台灣民眾黨尚未推舉人選，民進黨提名的陳素月今表示，藍白到現在沒確定人選，到最後還是會推出，她要做的是對選舉全力以赴，提出最好政策爭取選民支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。