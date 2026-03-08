鄭麗文東港辦見面會湧入3000人 要選民年底「翻轉屏東」

國民黨主席鄭麗文今天下午到屏東東港舉辦見面會暨婦女節慶祝活動，湧進3000多人。鄭麗文力薦國民黨提名的屏東縣長參選人蘇清泉，及尋求連任的屏東市長周佳琪，也怒批民進黨政府只會內鬥，不顧民生，要選民在年底選舉翻轉屏東。

鄭麗文下午2時半到東港華僑市場向民眾拜年，並與蘇清泉一起掃街，呼籲民眾在年底縣長選舉時支持。之後她再到東港東隆宮，包括屏東縣議長周典論、屏東市長周佳琪，及國民黨籍縣議員、鄉鎮市民代表等也到場一起上香參拜。

接著鄭麗文再到東港黨部前，進行見面會暨婦女節慶祝活動。黨部前的共和街整條封路，主辦單位宣布現場準備的3000個椅子全滿，還有許多人站著，場地人山人海，青天白日滿地紅的國旗也不斷揮舞飄揚。

鄭麗文向在場民眾推薦蘇清泉、周佳琪，及年底要參與選舉的黨籍縣議員及鄉鎮市民代表。她說，屏東縣的選舉會影響整個台灣，大家都在看，所以她特別重視屏東，今年已經來第三次了。屏東已經由民進黨執政太久了，但民進黨沒有聽到屏東人的心聲，所以現在大家民心思變，屏東不能再空轉了。

她說，現在全世界很多地方都在戰爭，但台灣不能戰爭，難道我們要當炮灰嗎？幾十年的努力要化為平地嗎？台灣不能成為下一個烏克蘭。民進黨政府都沒在做事情，只剩下用司法的奧步來打壓、恐嚇，所以我們要用手中的選票來教訓民進黨，追求台灣和平只能靠國民黨。

國民黨主席鄭麗文（左二）今天下午到屏東東港，向民眾力薦國民黨提名的屏東縣長參選人蘇清泉（中），及尋求連任的屏東市長周佳琪（右二）。記者潘奕言／攝影

國民黨主席鄭麗文（右）及立委蘇清泉今天下午到屏東東港華僑市場掃街。記者潘奕言／攝影