卓榮泰赴日看經典賽挨批公器私用 蘇巧慧：為台加油是好事

聯合報／ 記者張策／新北報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，國家最高行政首長能夠到國外為台灣選手加油是一件好事。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，國家最高行政首長能夠到國外為台灣選手加油是一件好事。記者張策／攝影

行政院長卓榮泰昨赴日本觀賞台灣與捷克的賽事，被國民黨質疑「公器私用」。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，國家最高行政首長能夠到國外為台灣選手加油是一件好事，如果還能與國外政要面對面互動，更是對國家有幫助的重要機會。

蘇巧慧表示，台灣選手在國際舞台上努力拚搏，國家重要官員到場支持，不僅能為選手加油，也能展現國家對體育與國際交流的重視。若能在這樣的場合與外國政要互動，對於推動台灣的國際關係也是正面的事情。

蘇巧慧指出，台灣在各領域都有許多人努力站上國際舞台，無論是體育、文化或產業發展，都值得國人共同支持。她強調，大家應該全力支持國家，也全力支持台灣選手，讓世界看見台灣。

