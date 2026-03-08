鄭運鵬子弟兵拚蘆竹議員初選 簡伊翎喊5大承諾：三等親不當助理

下屆桃園市蘆竹區市議員選舉，民進黨內競爭激烈。前立委鄭運鵬今陪同子弟兵簡伊翎前往蘆竹福山宮參香祈福，簡伊翎並於現場簽署「新世代議員5大承諾」，宣示不任用三等親擔任助理、不做世襲政治、不將公費私用、問政公開透明及對市民負責到底，展現投入地方服務的改革決心。

針對蘆竹區市議員選舉，民進黨規畫提名2席，目前爭取提名者包括現任議員許清順、前時代力量八德區執行長呂宇晟、前鄭運鵬助理簡伊翎及蘆竹區社區理事長聯誼會長胡家智，黨內初選民調將於3月16日至22日進行。

鄭運鵬今和簡伊翎及高雄市議員參選人黃敬雅，一同前往蘆竹區福山宮參拜，祈求地方風調雨順、發展順利，隨後3人搭乘宣傳車展開車隊掃街拜票行程，呼籲選民在民調期間「顧電話」，給年輕世代一個機會。

鄭運鵬致詞表示，10年前簡伊翎到他的服務處報到，20多歲就選擇投入政治工作的人並不多，10年過去她依然對政治充滿熱忱，如今決定從基層開始打拚投入選舉，年輕世代已經準備好承擔更多責任，現在缺少的是機會，而這個機會必須透過選民的考驗，希望蘆竹選民在民調電話來時能支持簡伊翎。

鄭運鵬提到，簡伊翎率先簽署「不納三等親做助理」的承諾，這個理念源自賴清德總統的想法，雖然目前黨內尚未形成共識，但簡伊翎願意走在前面，展現改革決心。

簡伊翎說，未來若當選將堅守5項承諾，包括「不納三等親做助理、不做世襲政治、不把公費當私用、要公開透明問政、要對市民負責到底」，希望以實際行動回應市民對政治清新改革的期待。

參選桃園市蘆竹區市議員選舉的簡伊翎簽署「新世代議員5大承諾」，宣示不任用三等親擔任助理、不做世襲政治、不將公費私用、問政公開透明及對市民負責到底。記者朱冠諭／攝影