雙姝婦女節拚場！李明璇邀王鴻薇掃街 「朱系人馬」站台力挺楊智伃

2026九合一大選年底登場，國民黨北市松信區議員初選行程「6搶2」局面。今天是婦女節，兩位投入初選黨內前發言人楊智伃、李明璇，分別找來黨內大咖掃街，李表示目前還沒有選舉看板、廣告和宣傳車，會持續靠雙腳走遍基層；楊則說，會將黨內發言人經驗回饋地方服務。

國民黨此次松信選區在徐巧芯、王鴻薇議員轉戰立委後多了兩席空間，也讓該選區新人競爭相當激烈，包含李明璇、楊智伃、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮、徐巧芯辦公室主任陳暉、議員助理滿志剛、里長李煥中，形成「6搶2」局面。

李明璇今天邀請藍委王鴻薇陪同到松山區草埔市場掃街拜票，王表示，平常就住在草埔市場附近和丈夫常到市場買菜，對這裡街坊鄰居都非常熟悉；李明璇表示，松信選區競爭越來越激烈，雖然目前還沒有選舉看板、廣告和宣傳車等資源，但會用實際的行動接下強棒，爭取選民認同。

李明璇昨天掃街再度遇到綠委王世堅陪子弟兵呂瀅瀅，楊智伃也同時在掃街拜票，王世堅熱情地和李明璇握手，還說「怎麼這麼有緣？你一定上的啦」；一旁楊智伃也上前表示「委員，我們這邊還有好多人耶」，王世堅雖與楊握手，不過，仍表示與李明璇是好朋友，李一定會上，李今天受訪也再次感謝有「扶龍王」稱號的王世堅給予支持。

楊智伃今天找來國民黨前副秘書長黃建庭、藍委許宇甄陪同掃街，黃表示，楊智伃擔任黨內發言人多次任務中的表現遠超期待，展現出的專業與熱情令人印象深刻；許也讚，擔任組發會主委期間，見證楊智伃在2022年九合一選舉國民黨贏得15個縣市，以及2024年立委大選中扮演關鍵角色，具備強大論述能力，這種能戰敢言及有活力的特質，最適合為松山信義及台北市服務。

楊表示，一直以來參與無數場造勢籌備、行銷企劃與青年培訓，成功將年輕想法帶入國民黨，希望將這樣的經驗，帶回松山信義，喊話自己不僅是空戰接班人，更是敢拚、敢戰且對民眾用心的市議員候選人，強調國民黨年輕世代的接棒不能有任何停滯。