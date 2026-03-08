快訊

雙姝婦女節拚場！李明璇邀王鴻薇掃街 「朱系人馬」站台力挺楊智伃

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
楊智伃今天找來國民黨前副秘書長黃建庭、藍委許宇甄陪同掃街。圖／楊智伃辦公室提供
楊智伃今天找來國民黨前副秘書長黃建庭、藍委許宇甄陪同掃街。圖／楊智伃辦公室提供

2026九合一大選年底登場，國民黨北市松信區議員初選行程「6搶2」局面。今天是婦女節，兩位投入初選黨內前發言人楊智伃、李明璇，分別找來黨內大咖掃街，李表示目前還沒有選舉看板、廣告和宣傳車，會持續靠雙腳走遍基層；楊則說，會將黨內發言人經驗回饋地方服務。

2026九合一選舉

國民黨此次松信選區在徐巧芯王鴻薇議員轉戰立委後多了兩席空間，也讓該選區新人競爭相當激烈，包含李明璇、楊智伃、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮、徐巧芯辦公室主任陳暉、議員助理滿志剛、里長李煥中，形成「6搶2」局面。

李明璇今天邀請藍委王鴻薇陪同到松山區草埔市場掃街拜票，王表示，平常就住在草埔市場附近和丈夫常到市場買菜，對這裡街坊鄰居都非常熟悉；李明璇表示，松信選區競爭越來越激烈，雖然目前還沒有選舉看板、廣告和宣傳車等資源，但會用實際的行動接下強棒，爭取選民認同。

李明璇昨天掃街再度遇到綠委王世堅陪子弟兵呂瀅瀅，楊智伃也同時在掃街拜票，王世堅熱情地和李明璇握手，還說「怎麼這麼有緣？你一定上的啦」；一旁楊智伃也上前表示「委員，我們這邊還有好多人耶」，王世堅雖與楊握手，不過，仍表示與李明璇是好朋友，李一定會上，李今天受訪也再次感謝有「扶龍王」稱號的王世堅給予支持。

楊智伃今天找來國民黨前副秘書長黃建庭、藍委許宇甄陪同掃街，黃表示，楊智伃擔任黨內發言人多次任務中的表現遠超期待，展現出的專業與熱情令人印象深刻；許也讚，擔任組發會主委期間，見證楊智伃在2022年九合一選舉國民黨贏得15個縣市，以及2024年立委大選中扮演關鍵角色，具備強大論述能力，這種能戰敢言及有活力的特質，最適合為松山信義及台北市服務。

楊表示，一直以來參與無數場造勢籌備、行銷企劃與青年培訓，成功將年輕想法帶入國民黨，希望將這樣的經驗，帶回松山信義，喊話自己不僅是空戰接班人，更是敢拚、敢戰且對民眾用心的市議員候選人，強調國民黨年輕世代的接棒不能有任何停滯。

李明璇今天邀請藍委王鴻薇陪同到松山區草埔市場掃街拜票。記者洪子凱／攝影
李明璇今天邀請藍委王鴻薇陪同到松山區草埔市場掃街拜票。記者洪子凱／攝影

彰化縣藍白合不合 民進黨提名縣長參選人陳素月：全力以赴

下屆彰化縣長選舉，國民黨撟不定，台灣民眾黨尚未推舉人選，民進黨提名的陳素月今表示，藍白到現在沒確定人選，到最後還是會推出，她要做的是對選舉全力以赴，提出最好政策爭取選民支持。

綠營彰化縣長參選人陳素月 今提婦幼政見兩大首創福利

民進黨提名下屆彰化縣長參選人陳素月，今在溪湖鎮成立競選辦公室，並發表婦幼政見「育兒321樂活YOUNG媽咪」，首創每胎兩萬元坐月子現金補貼、懷孕到產後補助3次心理諮商、1至3歲幼兒每年1萬2千元養護補助等政策，要讓彰化成為「敢生、好養、安心育兒」友善城市。

賴總統板橋參香還願 喊中央地方合作拚建設 籲挺蘇巧慧

總統賴清德今上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧，前往板橋大井頭福德祠參香祈福，向神明祈求台灣國泰民安、風調雨順。賴清德表示，未來中央會持續推動各項社會福利與經濟政策，也希望地方與中央攜手合作，呼籲鄉親支持蘇巧慧，讓新北與中央一起推動更多建設與福利。

「侯家軍」拚壯大 呂家愷助陣永和新人陳柏翰 學長學弟傳承經驗

新北市長侯友宜任期進入最後一年，但子弟兵持續壯大，新北市議員呂家愷今天陪同新北市議員永和區參選人陳柏翰前往福和橋觀光市集掃街，吸引不少民眾為他加油。陳柏翰表示，首場合體掃街邀請與自己有相同經歷的呂家愷議員陪同，代表學長、學弟的傳承經驗，也期盼未來能在議會攜手，為永和拚建設。

拚綠營竹市北區初選！曾國維今辦競總茶會 鄭宏輝、吳秋穀站台籲支持

地方選舉將至，民進黨新竹市黨部已初步規畫議員提名，北區預計提名3席。目前除現任議員楊玲宜外，黨員曾國維、林士凱與戴振博也表態爭取黨內提名。其中，勞工出身的曾國維為北區在地青年，今早舉辦議員初選競選總開幕茶會，行政院顧問鄭宏輝、前議員吳秋穀等人到場力挺，黨內議員曾資程、林盈徹、劉彥伶等人也到場祝福。

