快訊

經典賽Live／7局下林凱威登板+林家正阻殺解危 中華2：3南韓

台灣最美風景！阿嬤推回收車險遭吹翻 清水4國中生衝上前「護駕」暖哭全網

55歲退休過高球人生、想「一路玩到掛」　14年後企業家卻面臨長照考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣藍白合不合 民進黨提名縣長參選人陳素月：全力以赴

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
民進黨提名下屆彰化縣長參選人、立法委員陳素月，今成立競選辦公室，旁邊是國策顧問、競選總部主委陳永昌。記者簡慧珍／攝影
民進黨提名下屆彰化縣長參選人、立法委員陳素月，今成立競選辦公室，旁邊是國策顧問、競選總部主委陳永昌。記者簡慧珍／攝影

下屆彰化縣長選舉，國民黨撟不定，台灣民眾黨尚未推舉人選，民進黨提名的陳素月今表示，藍白到現在沒確定人選，到最後還是會推出，她要做的是對選舉全力以赴，提出最好政策爭取選民支持。

2026九合一選舉

立法委員陳素月在北、南彰化各設一個競選據點，今南彰的競選辦公室揭牌成立，陳素月說，去年10月31日黨中央提名她參選下屆彰化縣長，她就積極拜訪基層、收集民意，開始推展選務工作、擬訂政策白皮書，另將持續邀請更多社會德高望重人士加入競選團隊或後援會，壯大「彰化隊」實力。

陳素月表示，聽說了藍白合，但這情形非她能左右，她可以做的事是強化組織、提出最好政策，至於國民黨到現在還沒確定下屆縣長參選人，她相信最後還是會推人出來選，她能做的也只有全力以赴，不能鬆懈選戰，選民要的是安心生活、安居樂業，她會提出政見爭取選民認同。

國民黨彰化縣黨部昨在溪湖鎮縣舉辦「幸福加馬迎新春」，立法委員謝衣鳯重申參選到底，彰化縣工商策進協會總幹事洪榮章、縣政府參議柯呈枋也強調參選決心不變。到現在國民黨中央對彰化縣長選舉沒發言，但彰化藍營人士指出，最慢本月底會有答案，能從頭選到最後，不被任何因素干擾或中斷的人選將優先勝出。

洪榮章 柯呈枋 彰化 陳素月 國民黨 民進黨

延伸閱讀

藍營3大將爭彰縣長提名 高喊團結贏得勝選

「九合一目標就是要贏」彰化不敗女王動向受矚 王惠美當眾吐5字

新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

彰化縣長選戰…加入國民黨抗綠？ 邱建富：不可能

相關新聞

民進黨桃園市長人選難產？鄭運鵬：艱困選區需審慎

民進黨2026桃園市長參選人選遲未底定，民進黨前立委、台灣世曦工程顧問公司董事長鄭運鵬今天到蘆竹福山宮陪同子弟兵、市議員參選人簡伊翎拜票時受訪表示，桃園長期以來對民進黨而言是比較艱困的選區，市長提名需要更審慎的徵詢工作，他相信賴清德總統會做最好的安排。

彰化縣藍白合不合 民進黨提名縣長參選人陳素月：全力以赴

下屆彰化縣長選舉，國民黨撟不定，台灣民眾黨尚未推舉人選，民進黨提名的陳素月今表示，藍白到現在沒確定人選，到最後還是會推出，她要做的是對選舉全力以赴，提出最好政策爭取選民支持。

綠營彰化縣長參選人陳素月 今提婦幼政見兩大首創福利

民進黨提名下屆彰化縣長參選人陳素月，今在溪湖鎮成立競選辦公室，並發表婦幼政見「育兒321樂活YOUNG媽咪」，首創每胎兩萬元坐月子現金補貼、懷孕到產後補助3次心理諮商、1至3歲幼兒每年1萬2千元養護補助等政策，要讓彰化成為「敢生、好養、安心育兒」友善城市。

賴清德板橋參香還願 喊中央地方合作拚建設 籲挺蘇巧慧

總統賴清德今上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧，前往板橋大井頭福德祠參香祈福，向神明祈求台灣國泰民安、風調雨順。賴清德表示，未來中央會持續推動各項社會福利與經濟政策，也希望地方與中央攜手合作，呼籲鄉親支持蘇巧慧，讓新北與中央一起推動更多建設與福利。

「侯家軍」拚壯大 呂家愷助陣永和新人陳柏翰 學長學弟傳承經驗

新北市長侯友宜任期進入最後一年，但子弟兵持續壯大，新北市議員呂家愷今天陪同新北市議員永和區參選人陳柏翰前往福和橋觀光市集掃街，吸引不少民眾為他加油。陳柏翰表示，首場合體掃街邀請與自己有相同經歷的呂家愷議員陪同，代表學長、學弟的傳承經驗，也期盼未來能在議會攜手，為永和拚建設。

拚綠營竹市北區初選！曾國維今辦競總茶會 鄭宏輝、吳秋穀站台籲支持

地方選舉將至，民進黨新竹市黨部已初步規畫議員提名，北區預計提名3席。目前除現任議員楊玲宜外，黨員曾國維、林士凱與戴振博也表態爭取黨內提名。其中，勞工出身的曾國維為北區在地青年，今早舉辦議員初選競選總開幕茶會，行政院顧問鄭宏輝、前議員吳秋穀等人到場力挺，黨內議員曾資程、林盈徹、劉彥伶等人也到場祝福。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。