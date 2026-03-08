彰化縣藍白合不合 民進黨提名縣長參選人陳素月：全力以赴

下屆彰化縣長選舉，國民黨撟不定，台灣民眾黨尚未推舉人選，民進黨提名的陳素月今表示，藍白到現在沒確定人選，到最後還是會推出，她要做的是對選舉全力以赴，提出最好政策爭取選民支持。

立法委員陳素月在北、南彰化各設一個競選據點，今南彰的競選辦公室揭牌成立，陳素月說，去年10月31日黨中央提名她參選下屆彰化縣長，她就積極拜訪基層、收集民意，開始推展選務工作、擬訂政策白皮書，另將持續邀請更多社會德高望重人士加入競選團隊或後援會，壯大「彰化隊」實力。

陳素月表示，聽說了藍白合，但這情形非她能左右，她可以做的事是強化組織、提出最好政策，至於國民黨到現在還沒確定下屆縣長參選人，她相信最後還是會推人出來選，她能做的也只有全力以赴，不能鬆懈選戰，選民要的是安心生活、安居樂業，她會提出政見爭取選民認同。

國民黨彰化縣黨部昨在溪湖鎮縣舉辦「幸福加馬迎新春」，立法委員謝衣鳯重申參選到底，彰化縣工商策進協會總幹事洪榮章、縣政府參議柯呈枋也強調參選決心不變。到現在國民黨中央對彰化縣長選舉沒發言，但彰化藍營人士指出，最慢本月底會有答案，能從頭選到最後，不被任何因素干擾或中斷的人選將優先勝出。