經典賽Live／7局下林凱威登板+林家正阻殺解危 中華2：3南韓

台灣最美風景！阿嬤推回收車險遭吹翻 清水4國中生衝上前「護駕」暖哭全網

55歲退休過高球人生、想「一路玩到掛」　14年後企業家卻面臨長照考驗

綠營彰化縣長參選人陳素月 今提婦幼政見兩大首創福利

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
民進黨提名下屆彰化縣長參選人陳素月的競選辦公室今揭牌。記者簡慧珍／攝影
民進黨提名下屆彰化縣長參選人陳素月，今在溪湖鎮成立競選辦公室，並發表婦幼政見「育兒321樂活YOUNG媽咪」，首創每胎兩萬元坐月子現金補貼、懷孕到產後補助3次心理諮商、1至3歲幼兒每年1萬2千元養護補助等政策，要讓彰化成為「敢生、好養、安心育兒」友善城市。

2026九合一選舉

民進黨提名下屆彰化縣長參選人、立法委員陳素月在彰化市成立競選總部，在溪湖鎮成立競選辦公室，今揭牌典禮邀請國策顧問何黎星與陳永昌、立法委員黃秀芳與陳秀寳、行政院中部辦公室副執行長吳音寧、前縣長魏明谷，及民進黨彰化縣黨公職人員20多人，辦公室座無虛席。

今天三八國際婦女節，陳素月宣布婦幼政見「育兒321樂活YOUNG媽咪」，第一個3是重孕產守護，整合產檢補助14次、試管嬰兒補助一年1次2萬元，每個個案最高補助8萬元、首創從懷孕到產後補助心理諮商。2是生育支持，生育補助第一到第三胎各3、5、8萬元，坐月子補助現金每次2萬元。1是全縣26鄉鎮普設公設民托嬰中心，提供1至3歲嬰幼兒每年1萬2千元養護補助。

前縣長魏明谷現任財團法人中小企業信用保證基金董事長，致詞表示，彰化縣是中小企業故鄉，他承諾陳素月當選縣長後，信保基金將與縣政府合作，讓彰化縣中小企業看得到、找得到、借得到。

國策顧問陳永昌出任競選總部主任委員，負責北彰化運籌帷幄，縣黨部主席楊富釣擔任競選總幹事，前立委洪宗熠擔任執行長；全體與會人員在競選辦公室牌匾前高喊「彰化加速，幸福耀進！」又高喊「彰化隊，準備好了。」誓言強化團隊協作效率，深耕基層，贏回彰化。

彰化縣民進黨的黨公職人員和國策顧問、國營事業主管，出席黨提名下屆彰化縣長參選人陳素月的競選辦公室今揭牌典禮。記者簡慧珍／攝影
黃秀芳 心理諮商 競選總部

