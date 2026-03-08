快訊

賴清德板橋參香還願 喊中央地方合作拚建設 籲挺蘇巧慧

聯合報／ 記者張策／新北報導
總統賴清德今上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧，前往板橋大井頭福德祠參香祈福。記者陳正興／攝影
總統賴清德今上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧，前往板橋大井頭福德祠參香祈福。記者陳正興／攝影

總統賴清德今上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧，前往板橋大井頭福德祠參香祈福，向神明祈求台灣國泰民安、風調雨順。賴清德表示，未來中央會持續推動各項社會福利與經濟政策，也希望地方與中央攜手合作，呼籲鄉親支持蘇巧慧，讓新北與中央一起推動更多建設與福利。

2026九合一選舉

賴清德表示，很高興再次來到板橋大井頭福德祠參拜土地公，2023年總統大選前他曾到此參拜祈求順利當選，如今已就任總統一年多，因此特地回到此地還願，感謝土地公保佑，也感謝鄉親當時的支持與疼愛。他說，有神明保佑也需要人民支持，未來一定會更加努力，回報大家的期待。

賴清德指出，今天參拜也特別向土地公祈求台灣平安順利，祝福鄉親身體健康、生活順利、事業發展順利。他提到，過去一年颱風與天災造成部分地區災情，也希望今年能平平安安、風調雨順，讓孩子讀書順利、做生意的人生意興隆，每個家庭都能幸福安定。

談到中央政策，賴清德表示，政府持續推動多項社會福利措施，包括「0到6歲國家一起養」政策，第一胎每月5000元、第二胎6000元、第三胎7000元育兒津貼，減輕家庭養育負擔；高中職免學費政策已上路，無論公私立高中職學生都免繳學費，讓孩子能安心就學。

他也指出，政府每年補助私立大學學生3萬5000元學費，經濟較困難學生最高可補助5萬5000元，希望孩子不會因家庭經濟因素放棄學業。長照方面，全台已設置超過1萬5000個服務據點、10多萬名長照人員，協助照顧長者與身心障礙者，減輕家庭負擔。

賴清德也提到，政府將持續強化社會保障制度，包括今年10月起弱勢家庭補助每人每月增加1000元，中低收入戶每人增加750元；未來國民年金也將確保長者每月至少領5000元，老農津貼則將提高至每月至少1萬元，希望讓農漁民生活更有保障。

此外，賴清德指出，政府近年持續調整基本工資，從10年前約2萬元出頭提升至如今接近3萬元，也為軍人、警察與公務員調整薪資，肯定他們守護國家與社會安全的付出。

他強調，中央政府會持續努力推動各項政策與建設，而地方政府同樣重要，因此希望鄉親支持民進黨提名的新北市長參選人蘇巧慧，讓中央與地方能夠攜手合作，推動更多建設與福利政策。

蘇巧慧致詞時表示，今天來到廟裡與大家一起參拜祈福，也為台灣加油。她提到，近年在總統賴清德帶領下，台灣經濟表現良好、體育發展也有亮眼成績，未來若有機會帶領新北，也會一步一腳印努力做事，持續推動各項福利與建設。

蘇巧慧說，過去春節期間她走訪新北30多個市場拜年，持續與市民面對面交流、傾聽意見，也透過基層走訪檢視自己作為市長參選人的準備。她也提到新北市議員長期爭取多項政策，包括免費營養午餐、敬老卡等福利措施，強調未來會與議會合作，「說得到、做得到」。

賴清德最後提到，今天正逢世界棒球經典賽賽事，也邀請大家一起為台灣隊加油，希望台灣隊能取得好成績，也祝福所有鄉親平安健康、萬事順利。

總統賴清德（左）今上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧，前往板橋大井頭福德祠參香祈福。記者張策／攝影
總統賴清德（左）今上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧，前往板橋大井頭福德祠參香祈福。記者張策／攝影

育兒津貼 土地公 新北

相關新聞

民進黨桃園市長人選難產？鄭運鵬：艱困選區需審慎

民進黨2026桃園市長參選人選遲未底定，民進黨前立委、台灣世曦工程顧問公司董事長鄭運鵬今天到蘆竹福山宮陪同子弟兵、市議員參選人簡伊翎拜票時受訪表示，桃園長期以來對民進黨而言是比較艱困的選區，市長提名需要更審慎的徵詢工作，他相信賴清德總統會做最好的安排。

彰化縣藍白合不合 民進黨提名縣長參選人陳素月：全力以赴

下屆彰化縣長選舉，國民黨撟不定，台灣民眾黨尚未推舉人選，民進黨提名的陳素月今表示，藍白到現在沒確定人選，到最後還是會推出，她要做的是對選舉全力以赴，提出最好政策爭取選民支持。

綠營彰化縣長參選人陳素月 今提婦幼政見兩大首創福利

民進黨提名下屆彰化縣長參選人陳素月，今在溪湖鎮成立競選辦公室，並發表婦幼政見「育兒321樂活YOUNG媽咪」，首創每胎兩萬元坐月子現金補貼、懷孕到產後補助3次心理諮商、1至3歲幼兒每年1萬2千元養護補助等政策，要讓彰化成為「敢生、好養、安心育兒」友善城市。

賴清德板橋參香還願 喊中央地方合作拚建設 籲挺蘇巧慧

總統賴清德今上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧，前往板橋大井頭福德祠參香祈福，向神明祈求台灣國泰民安、風調雨順。賴清德表示，未來中央會持續推動各項社會福利與經濟政策，也希望地方與中央攜手合作，呼籲鄉親支持蘇巧慧，讓新北與中央一起推動更多建設與福利。

「侯家軍」拚壯大 呂家愷助陣永和新人陳柏翰 學長學弟傳承經驗

新北市長侯友宜任期進入最後一年，但子弟兵持續壯大，新北市議員呂家愷今天陪同新北市議員永和區參選人陳柏翰前往福和橋觀光市集掃街，吸引不少民眾為他加油。陳柏翰表示，首場合體掃街邀請與自己有相同經歷的呂家愷議員陪同，代表學長、學弟的傳承經驗，也期盼未來能在議會攜手，為永和拚建設。

拚綠營竹市北區初選！曾國維今辦競總茶會 鄭宏輝、吳秋穀站台籲支持

地方選舉將至，民進黨新竹市黨部已初步規畫議員提名，北區預計提名3席。目前除現任議員楊玲宜外，黨員曾國維、林士凱與戴振博也表態爭取黨內提名。其中，勞工出身的曾國維為北區在地青年，今早舉辦議員初選競選總開幕茶會，行政院顧問鄭宏輝、前議員吳秋穀等人到場力挺，黨內議員曾資程、林盈徹、劉彥伶等人也到場祝福。

