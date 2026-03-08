賴清德板橋參香還願 喊中央地方合作拚建設 籲挺蘇巧慧

總統賴清德今上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧，前往板橋大井頭福德祠參香祈福，向神明祈求台灣國泰民安、風調雨順。賴清德表示，未來中央會持續推動各項社會福利與經濟政策，也希望地方與中央攜手合作，呼籲鄉親支持蘇巧慧，讓新北與中央一起推動更多建設與福利。

賴清德表示，很高興再次來到板橋大井頭福德祠參拜土地公，2023年總統大選前他曾到此參拜祈求順利當選，如今已就任總統一年多，因此特地回到此地還願，感謝土地公保佑，也感謝鄉親當時的支持與疼愛。他說，有神明保佑也需要人民支持，未來一定會更加努力，回報大家的期待。

賴清德指出，今天參拜也特別向土地公祈求台灣平安順利，祝福鄉親身體健康、生活順利、事業發展順利。他提到，過去一年颱風與天災造成部分地區災情，也希望今年能平平安安、風調雨順，讓孩子讀書順利、做生意的人生意興隆，每個家庭都能幸福安定。

談到中央政策，賴清德表示，政府持續推動多項社會福利措施，包括「0到6歲國家一起養」政策，第一胎每月5000元、第二胎6000元、第三胎7000元育兒津貼，減輕家庭養育負擔；高中職免學費政策已上路，無論公私立高中職學生都免繳學費，讓孩子能安心就學。

他也指出，政府每年補助私立大學學生3萬5000元學費，經濟較困難學生最高可補助5萬5000元，希望孩子不會因家庭經濟因素放棄學業。長照方面，全台已設置超過1萬5000個服務據點、10多萬名長照人員，協助照顧長者與身心障礙者，減輕家庭負擔。

賴清德也提到，政府將持續強化社會保障制度，包括今年10月起弱勢家庭補助每人每月增加1000元，中低收入戶每人增加750元；未來國民年金也將確保長者每月至少領5000元，老農津貼則將提高至每月至少1萬元，希望讓農漁民生活更有保障。

此外，賴清德指出，政府近年持續調整基本工資，從10年前約2萬元出頭提升至如今接近3萬元，也為軍人、警察與公務員調整薪資，肯定他們守護國家與社會安全的付出。

他強調，中央政府會持續努力推動各項政策與建設，而地方政府同樣重要，因此希望鄉親支持民進黨提名的新北市長參選人蘇巧慧，讓中央與地方能夠攜手合作，推動更多建設與福利政策。

蘇巧慧致詞時表示，今天來到廟裡與大家一起參拜祈福，也為台灣加油。她提到，近年在總統賴清德帶領下，台灣經濟表現良好、體育發展也有亮眼成績，未來若有機會帶領新北，也會一步一腳印努力做事，持續推動各項福利與建設。

蘇巧慧說，過去春節期間她走訪新北30多個市場拜年，持續與市民面對面交流、傾聽意見，也透過基層走訪檢視自己作為市長參選人的準備。她也提到新北市議員長期爭取多項政策，包括免費營養午餐、敬老卡等福利措施，強調未來會與議會合作，「說得到、做得到」。

賴清德最後提到，今天正逢世界棒球經典賽賽事，也邀請大家一起為台灣隊加油，希望台灣隊能取得好成績，也祝福所有鄉親平安健康、萬事順利。