「侯家軍」拚壯大 呂家愷助陣永和新人陳柏翰 學長學弟傳承經驗

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市議員參選人陳柏翰今天在學長、議員呂家愷陪同在永和福和橋觀光市集掃街。圖／陳柏翰提供
新北市議員參選人陳柏翰今天在學長、議員呂家愷陪同在永和福和橋觀光市集掃街。圖／陳柏翰提供

新北市長侯友宜任期進入最後一年，但子弟兵持續壯大，新北市議員呂家愷今天陪同新北市議員永和區參選人陳柏翰前往福和橋觀光市集掃街，吸引不少民眾為他加油。陳柏翰表示，首場合體掃街邀請與自己有相同經歷的呂家愷議員陪同，代表學長、學弟的傳承經驗，也期盼未來能在議會攜手，為永和拚建設。

2026九合一選舉

陳柏翰指出，自己與家愷議員曾先後出任侯友宜市長的幕僚及市政府副發言人，過去時常有不少工作上的問題向學長請益，今天合體掃街不只是代表經驗上繼續傳承，也因今天是3月8日婦女節，與有著愛太太、顧家庭「議會新好男人」形象的家愷議員，一起感謝偉大女性對家庭、社會的付出。

呂家愷表示，過去與柏翰在2022、2024兩次大選都有並肩作戰的經驗，不論是論述戰力、邏輯思維，還是主持台風，柏翰表現都非常亮眼，這次代表青年世代參政，期許他能以公共事務所長服務更多市民，也懇請永和的市民朋友可以給最年輕、最打拚的年輕人一個機會。

永和 學長 呂家愷

