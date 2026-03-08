拚綠營竹市北區初選！曾國維今辦競總茶會 鄭宏輝、吳秋穀站台籲支持

地方選舉將至，民進黨新竹市黨部已初步規畫議員提名，北區預計提名3席。目前除現任議員楊玲宜外，黨員曾國維、林士凱與戴振博也表態爭取黨內提名。其中，勞工出身的曾國維為北區在地青年，今早舉辦議員初選競選總開幕茶會，行政院顧問鄭宏輝、前議員吳秋穀等人到場力挺，黨內議員曾資程、林盈徹、劉彥伶等人也到場祝福。

吳秋穀致詞表示，他與曾國維父親輩相識，可說是兩代情誼。曾國維從板模工基層出身，相當接地氣，過去他擔任議員期間，許多服務處辛苦的工作都是曾國維幫忙做義工，看見他對公共服務與政治參與有熱忱，主動站出來參選，呼籲民眾多加支持。

鄭宏輝致詞指出，曾國維是資深民進黨員，也是民進黨執評委員，長期在基層為黨務打拚。過去每逢選舉需要動員或協助推動黨內候選人，許多人都會找曾國維幫忙，可見他一步一腳印在基層耕耘。他也肯定曾國維的努力，並推薦這位來自基層、為新竹打拚的青年參與選舉。

曾國維育有3名子女，大女兒為早療特殊兒，使他對早療與特殊教育格外重視。曾表示，自己長期投入慈善團體服務，從基層建築產業打拚起家，加上孩子是特教生，讓他更加關心公共政策與社會資源分配，也因此決定投入公共服務、爭取擔任民意代表。

他說，平時積極參與黨內公共事務，未來若有機會進入議會，將著重於兒童早療、教育政策、社區生活與地方發展，以及老幼照顧等議題，讓年輕家庭能更安心在新竹市生活。

民進黨新竹市黨部表示，議員提名明日起至3月13日開放領表登記，若登記人數超過提名席次，將先協調，協調不成則進行初選。外界預估北區最有可能出現黨內初選競爭。

