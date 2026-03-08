快訊

拚綠營竹市北區初選！曾國維今辦競總茶會 鄭宏輝、吳秋穀站台籲支持

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
行政院顧問鄭宏輝、前議員吳秋穀與黨內議員曾資程、林盈徹、劉彥伶等人也到場祝福。記者郭政芬／攝影
行政院顧問鄭宏輝、前議員吳秋穀與黨內議員曾資程、林盈徹、劉彥伶等人也到場祝福。記者郭政芬／攝影

地方選舉將至，民進黨新竹市黨部已初步規畫議員提名，北區預計提名3席。目前除現任議員楊玲宜外，黨員曾國維、林士凱與戴振博也表態爭取黨內提名。其中，勞工出身的曾國維為北區在地青年，今早舉辦議員初選競選總開幕茶會，行政院顧問鄭宏輝、前議員吳秋穀等人到場力挺，黨內議員曾資程、林盈徹、劉彥伶等人也到場祝福。

吳秋穀致詞表示，他與曾國維父親輩相識，可說是兩代情誼。曾國維從板模工基層出身，相當接地氣，過去他擔任議員期間，許多服務處辛苦的工作都是曾國維幫忙做義工，看見他對公共服務與政治參與有熱忱，主動站出來參選，呼籲民眾多加支持。

鄭宏輝致詞指出，曾國維是資深民進黨員，也是民進黨執評委員，長期在基層為黨務打拚。過去每逢選舉需要動員或協助推動黨內候選人，許多人都會找曾國維幫忙，可見他一步一腳印在基層耕耘。他也肯定曾國維的努力，並推薦這位來自基層、為新竹打拚的青年參與選舉。

曾國維育有3名子女，大女兒為早療特殊兒，使他對早療與特殊教育格外重視。曾表示，自己長期投入慈善團體服務，從基層建築產業打拚起家，加上孩子是特教生，讓他更加關心公共政策與社會資源分配，也因此決定投入公共服務、爭取擔任民意代表。

他說，平時積極參與黨內公共事務，未來若有機會進入議會，將著重於兒童早療、教育政策、社區生活與地方發展，以及老幼照顧等議題，讓年輕家庭能更安心在新竹市生活。

民進黨新竹市黨部表示，議員提名明日起至3月13日開放領表登記，若登記人數超過提名席次，將先協調，協調不成則進行初選。外界預估北區最有可能出現黨內初選競爭。

曾國維說，平時積極參與黨內公共事務，未來若有機會進入議會，將著重於兒童早療、教育政策、社區生活與地方發展。記者郭政芬／攝影
曾國維說，平時積極參與黨內公共事務，未來若有機會進入議會，將著重於兒童早療、教育政策、社區生活與地方發展。記者郭政芬／攝影

新竹市民進黨議員提名作業將於明日起至3月13日開放參選人領表登記。目前外界普遍預估，北區最有可能出現黨內初選競爭。記者郭政芬／攝影
新竹市民進黨議員提名作業將於明日起至3月13日開放參選人領表登記。目前外界普遍預估，北區最有可能出現黨內初選競爭。記者郭政芬／攝影

勞工出身的曾國維為北區在地青年，今早舉辦議員初選競選總開幕茶會。記者郭政芬／攝影
勞工出身的曾國維為北區在地青年，今早舉辦議員初選競選總開幕茶會。記者郭政芬／攝影

曾國維與妻子手持鳳梨，祝福好運旺來等。記者郭政芬／攝影
曾國維與妻子手持鳳梨，祝福好運旺來等。記者郭政芬／攝影

民進黨桃園市長人選難產？鄭運鵬：艱困選區需審慎

民進黨2026桃園市長參選人選遲未底定，民進黨前立委、台灣世曦工程顧問公司董事長鄭運鵬今天到蘆竹福山宮陪同子弟兵、市議員參選人簡伊翎拜票時受訪表示，桃園長期以來對民進黨而言是比較艱困的選區，市長提名需要更審慎的徵詢工作，他相信賴清德總統會做最好的安排。

拚綠營竹市北區初選！曾國維今辦競總茶會 鄭宏輝、吳秋穀站台籲支持

地方選舉將至，民進黨新竹市黨部已初步規畫議員提名，北區預計提名3席。目前除現任議員楊玲宜外，黨員曾國維、林士凱與戴振博也表態爭取黨內提名。其中，勞工出身的曾國維為北區在地青年，今早舉辦議員初選競選總開幕茶會，行政院顧問鄭宏輝、前議員吳秋穀等人到場力挺，黨內議員曾資程、林盈徹、劉彥伶等人也到場祝福。

謝龍介現身民眾黨活動力挺張啓楷 嘉義市長選戰藍白合作訊號引關注

國民黨立委謝龍介昨晚現身民眾黨嘉義市長參選人張啓楷舉辦的「老歌音樂饗宴」，在國民黨預計11日提名醫師翁壽良參選的前夕，此舉引發外界對「藍白合作」的高度關注。謝龍介表示，好的人才需要大家共同推薦，他在立法院看見張啓楷心心念念都在嘉義市，表現值得認同。

曾甩肉47公斤的區長鍾炳光提早退休 宣布投入下屆高市議員選舉

民進黨高市議員提名初選落幕，國民黨也會分階段公布提名人選，各選區藍綠候選人大致底定。曾任杉林、美濃等地區長的鍾炳光本月提早退休，正式宣布將以無黨籍身分投入第一選區大旗美地區議員選舉，「要回到最熟悉的地方，提供最溫暖的服務」。

影／楊瓊瓔將辦二場很不一樣的萬人造勢活動 素人上台助講

國民黨下屆台中市長參選人本月底將定，想爭取參選的立委楊瓊瓔今天在天帝教台中初院文昌祭活動中受訪表示，她將辦二場造勢活動，鄉親建議以嘉年華會方式辦，很多人也想上台講話，素人助講，楊瓊瓔說這個方式不錯，因為市民最大，市民作主。

蘇巧慧婦女節秀政績 拚造友善女性社會

今天是國際婦女節，民進黨新北市長參選人蘇巧慧透過臉書公布「女力成績單」指出，支持女性權益，打造更加多元、友善的社會，是她上任以來一直努力的方向，也希望在校園、職場、家庭等方面全面提升性別友善程度，她不僅爭取各級學校與公共場館提供免費生理用品，推動國中生不分性別公費接種HPV疫苗，同時爭取生育津貼、育兒津貼加碼，並提升育嬰留職停薪津貼至8成薪，且雙親可以一起請。未來她會持續努力，期盼打造全方位的性別友善環境。

