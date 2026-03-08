聽新聞
曾甩肉47公斤的區長鍾炳光提早退休 宣布投入下屆高市議員選舉
民進黨高市議員提名初選落幕，國民黨也會分階段公布提名人選，各選區藍綠候選人大致底定。曾任杉林、美濃等地區長的鍾炳光本月提早退休，正式宣布將以無黨籍身分投入第一選區大旗美地區議員選舉，「要回到最熟悉的地方，提供最溫暖的服務」。
2026九合一選舉
高雄市第一選區（旗山、美濃、旗山、杉林、甲仙、六龜、內門、那瑪夏、茂林、桃源）應選三席議員，目前有無黨籍、民進黨及國民黨各一席。
民進黨擬提名兩席，除現任議員林富寶爭取連任外，立委邱議瑩辦公室副主任林慧欣也爭取提名。美濃客籍鍾炳光3月2日從大寮區公所區長職務退休，投入2026議員選舉。
鍾炳光3年前曾成功曾減重47公斤，從肥胖外型變身瘦高型男，令外界印象深刻。他表示，自已已擔任公職41年，多年公務歷練讓他累積豐富經驗，盼結合實務經驗更多人。
鍾炳光強調，卸下公職後將有更多時間拜會基層，接下來將設服務處及樹立形象看板，要在最熟悉的地方，再提供更溫暖的服務。
鍾炳光是警界出身，今年63歲，警專第一期畢業後，曾在新北市板橋擔任基層警員，調回高雄後陸續在前鎮、三民分局服務。轉任縣市政府戶政工作，歷任茂林、美濃及仁武戶政主任，縣市合併後擔任杉林區長、美濃區及高市府客委會主秘，退休前為大寮區區長。
