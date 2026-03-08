聽新聞
0:00 / 0:00
民進黨桃園市長人選難產？鄭運鵬：艱困選區需審慎
民進黨2026桃園市長參選人選遲未底定，民進黨前立委、台灣世曦工程顧問公司董事長鄭運鵬今天到蘆竹福山宮陪同子弟兵、市議員參選人簡伊翎拜票時受訪表示，桃園長期以來對民進黨而言是比較艱困的選區，市長提名需要更審慎的徵詢工作，他相信賴清德總統會做最好的安排。
2026九合一選舉
綠營桃園市長人選至今懸而未決，目前表態爭取或被點名的人選，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉以及法務部次長黃世杰等人。
鄭運鵬今表示，桃園不論是市議員、立委或市長選舉，對民進黨來說都不容易，其中市長更是最難選的一役。他表示，目前民進黨在相對好提名、當選率較高的選區都已經提名就位，桃園進度較慢是因為需要先徵詢各方參選意願，再從中選出最合適的人選，「桃園慢一點請大家見諒，但這是有必要的徵詢工作。」
鄭運鵬說，目前黨內已有多人表態願意投入桃園市長選舉，他都給予祝福，也相信賴總統、賴主席會按部就班做出最好的規畫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。