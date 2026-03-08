快訊

謝龍介現身民眾黨活動力挺張啓楷 嘉義市長選戰藍白合作訊號引關注

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市長選情升溫藍白互動成焦點，謝龍介（左四）現身王閔正（左一）音樂會挺張啓楷（右三）。圖／民眾黨嘉義黨部提供
嘉義市長選情升溫藍白互動成焦點，謝龍介（左四）現身王閔正（左一）音樂會挺張啓楷（右三）。圖／民眾黨嘉義黨部提供

國民黨立委謝龍介昨晚現身民眾黨嘉義市長參選人張啓楷舉辦的「老歌音樂饗宴」，在國民黨預計11日提名醫師翁壽良參選的前夕，此舉引發外界對「藍白合作」的高度關注。謝龍介表示，好的人才需要大家共同推薦，他在立法院看見張啓楷心心念念都在嘉義市，表現值得認同。

這場活動在西門街經國新城舉行，現場湧入大批民眾，現場座椅座無虛席。活動開始前，現場播放立委羅智強、高金素梅及政治評論員蔡正元為張啓楷錄製的加油影片，展現其跨黨派人脈。謝龍介隨後驚喜現身，並現場獻唱「心在故鄉」，呼籲鄉親幫助張啓楷入主市府。

張啓楷為民眾黨立法院黨團副總召，隨「2年條款」屆期，預計在本會期結束後返回嘉義全力投入選戰。地方人士分析，張啓楷長期在中央政壇與媒體領域活躍，具備全國知名度優勢，相較於國民黨可能提名的翁壽良，雙方的政治連結將成為外界觀察指標。

謝龍介表示，台南由民進黨主政33年，官商勾結讓鄉親失望，台南與嘉義都一定要改變才有好未來。他對選情有信心，認為台南與嘉義一定都會贏。

這場由張啓楷競選團隊與西區市議員擬參選人王閔正共同主辦的活動，邀請「芯宜樂團」現場伴奏，多首經典老歌接連登場，現場氣氛熱絡。

嘉義市長選情升溫藍白互動成焦點，謝龍介（左）現身王閔正音樂會挺張啓楷。圖／民眾黨嘉義黨部提供
嘉義市長選情升溫藍白互動成焦點，謝龍介（左）現身王閔正音樂會挺張啓楷。圖／民眾黨嘉義黨部提供

嘉義市長選情升溫藍白互動成焦點，謝龍介（左四）現身王閔正（左一）音樂會挺張啓楷（右四）。圖／民眾黨嘉義黨部提供
嘉義市長選情升溫藍白互動成焦點，謝龍介（左四）現身王閔正（左一）音樂會挺張啓楷（右四）。圖／民眾黨嘉義黨部提供

謝龍介 國民黨 嘉義 張啓楷

