影／楊瓊瓔將辦二場很不一樣的萬人造勢活動 素人上台助講

國民黨下屆台中市長參選人本月底將定，想爭取參選的立委楊瓊瓔今天在天帝教台中初院文昌祭活動中受訪表示，她將辦二場造勢活動，鄉親建議以嘉年華會方式辦，很多人也想上台講話，素人助講，楊瓊瓔說這個方式不錯，因為市民最大，市民作主。

想爭取國民黨提名選下屆台中市長的立法院副院長江啟臣已辦二場千人造勢活動，有立委、議員和里長上台助講；楊瓊瓔本月14日和21日將辦二場萬人造勢活動。

楊瓊瓔今天在豐原區參加天帝教台中初院文昌祭活動，讓學生點竅門、加持智慧光，許多國小高中學生參加，楊瓊瓔到場上香對考生們加油打氣。

楊瓊瓔受訪時表示，本月底民調前她將辦二場造勢活動，她感謝鄉親支持與肯定，很多人建議辦場嘉年華會，很歡樂型式，很多鄉親說也想上台講，楊瓊瓔說這個方式不錯，市民最大，市民作主，她謝謝市民支持，選舉本來就像嘉年華會，她在活動中會向鄉親報告，自己對台中市的規劃，歡迎大家一起來參加嘉年華會。

楊瓊瓔今天行程排滿，從早上天帝教台中初院文昌祭活動，再出席青溪婦女協會豐原分會第四屆115年度第1次會員大會；也會出席神岡婦女會115年度新春團拜活動。並陸續到大肚區、清水區與神岡等區參加活動。

江啟臣昨晚代表立法院及院長韓國瑜到澳洲雪梨，以「中華民國立法院世界台商之友會」會長的身分，出席世界台灣商會聯合總會系列活動。

江啟臣昨晚在臉書說，昨天結束一整天的台中在地行程，他現在要以「中華民國立法院世界台商之友會」會長的身分，代表韓國瑜院長啟程前往澳洲雪梨，出席「世界台灣商會聯合總會」第32屆聯席會議。

他說澳洲不僅是我國在能源、農業上的重要夥伴，也是許多年輕朋友海外打工度假的首選，已有超過20萬名青年在澳洲各行各業實踐夢想。此行雖然時間緊湊，他會運用有限的時間，密集拜訪澳洲政要、產業與學界、智庫，針對區域安全、經貿往來及教育文化深度交流，全力透過「國會外交」，深化台澳實質夥伴關係。