黃敬雅：柯志恩趕發文卻搞錯比賽時間 蹭便車卻大翻車

WBC世界棒球經典賽持續，民進黨籍高雄市議員參選人黃敬雅臉書表示，國民黨市長參選人柯志恩平時不關心賽事，見中華隊贏球才急忙發文收割，甚至連比賽時間都搞錯，下次不如直接分享民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的發文就好。

黃敬雅指出，柯志恩在中華隊贏球後，發文速度比誰都快，但比賽前卻是靜悄悄，完全是發文看勝率；但柯志恩的祝賀圖文將自己的形象照比例放到最大，彷彿球員們只是她的配角，別人的版面都是「Team Taiwan，柯志恩的版面卻全是「Only Me」。

黃敬雅表示，柯志恩發文連比賽時間寫錯，這完全暴露為了搶快蹭熱度，卻連基本功課都不做的窘態。若真的關心賽事，跟著球迷一起守在螢幕前，怎麼可能連國家隊幾點開打都搞不清楚？發文前上網查詢確認都懶，急著收割流量卻直接大翻車，真是讓人啼笑皆非。

黃敬雅指出，柯陣營整天緊盯民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的臉書粉專，結果連抄作業都不及格，建議柯志恩下次若要發文，不如直接按下分享鍵，總比自己趕著蹭發文卻翻車來得好。

黃敬雅說，球場沒有穩贏的，但柯志恩卻自以為政治收割永遠穩賺不賠，她呼籲，與其費盡心機精算什麼時候發文能騙到最多讚，不如先學會怎麼查詢比賽時間，當一個真心相挺、不做秀的真球迷。

柯志恩回應表示，昨天中華隊贏球的第一時間，她的社群小編太高興了，把今天中午對南韓的比賽誤植成成晚上，發文後第一時間便有發現錯誤即時更正，團隊針對社群po文未來會更嚴謹，不過相較她的社群小編誤植賽事資訊後立刻更正，民進黨立委賴瑞隆的社群粉專，把慶祝元宵節圖片搭配成「幕僚內部建言」文字，這樣的烏龍，可能更需要新潮流的議員參選人關心。