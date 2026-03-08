快訊

經典賽／連南韓監督都意外！「沒想到林昱珉不會上」

經典賽／不意外南韓出牌柳賢振 曾豪駒談連4天出賽坦言負擔

經典賽／台韓大戰拚活路！打線出爐 陳晨威打二棒、沒有陳傑憲

聽新聞
0:00 / 0:00

黃敬雅：柯志恩趕發文卻搞錯比賽時間 蹭便車卻大翻車

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨高雄市議員參選人黃靜雅。圖／黃靜雅提供
民進黨高雄市議員參選人黃靜雅。圖／黃靜雅提供

WBC世界棒球經典賽持續，民進黨高雄市議員參選人黃敬雅臉書表示，國民黨市長參選人柯志恩平時不關心賽事，見中華隊贏球才急忙發文收割，甚至連比賽時間都搞錯，下次不如直接分享民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的發文就好。

2026九合一選舉

黃敬雅指出，柯志恩在中華隊贏球後，發文速度比誰都快，但比賽前卻是靜悄悄，完全是發文看勝率；但柯志恩的祝賀圖文將自己的形象照比例放到最大，彷彿球員們只是她的配角，別人的版面都是「Team Taiwan，柯志恩的版面卻全是「Only Me」。

黃敬雅表示，柯志恩發文連比賽時間寫錯，這完全暴露為了搶快蹭熱度，卻連基本功課都不做的窘態。若真的關心賽事，跟著球迷一起守在螢幕前，怎麼可能連國家隊幾點開打都搞不清楚？發文前上網查詢確認都懶，急著收割流量卻直接大翻車，真是讓人啼笑皆非。

黃敬雅指出，柯陣營整天緊盯民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的臉書粉專，結果連抄作業都不及格，建議柯志恩下次若要發文，不如直接按下分享鍵，總比自己趕著蹭發文卻翻車來得好。

黃敬雅說，球場沒有穩贏的，但柯志恩卻自以為政治收割永遠穩賺不賠，她呼籲，與其費盡心機精算什麼時候發文能騙到最多讚，不如先學會怎麼查詢比賽時間，當一個真心相挺、不做秀的真球迷。

柯志恩回應表示，昨天中華隊贏球的第一時間，她的社群小編太高興了，把今天中午對南韓的比賽誤植成成晚上，發文後第一時間便有發現錯誤即時更正，團隊針對社群po文未來會更嚴謹，不過相較她的社群小編誤植賽事資訊後立刻更正，民進黨立委賴瑞隆的社群粉專，把慶祝元宵節圖片搭配成「幕僚內部建言」文字，這樣的烏龍，可能更需要新潮流的議員參選人關心。

國家隊 中華隊 高雄市 柯志恩 賴瑞隆 民進黨

延伸閱讀

經典賽／14:0大勝捷克釋放壓力 賴總統：明台韓大戰繼續拚

經典賽「費仔」滿貫砲賴總統秒發文 網酸：別蹭 快叫綠委回立院上班

經典賽／「把不甘留在今晚」中華隊不敵日本 賴總統：全心投入下場比賽

經典賽／迎接台日大戰 日本教頭井端弘和：第一球開始積極進攻

相關新聞

蘇巧慧婦女節秀政績 拚造友善女性社會

今天是國際婦女節，民進黨新北市長參選人蘇巧慧透過臉書公布「女力成績單」指出，支持女性權益，打造更加多元、友善的社會，是她上任以來一直努力的方向，也希望在校園、職場、家庭等方面全面提升性別友善程度，她不僅爭取各級學校與公共場館提供免費生理用品，推動國中生不分性別公費接種HPV疫苗，同時爭取生育津貼、育兒津貼加碼，並提升育嬰留職停薪津貼至8成薪，且雙親可以一起請。未來她會持續努力，期盼打造全方位的性別友善環境。

黃敬雅：柯志恩趕發文卻搞錯比賽時間 蹭便車卻大翻車

WBC世界棒球經典賽持續，民進黨籍高雄市議員參選人黃敬雅臉書表示，國民黨市長參選人柯志恩平時不關心賽事，見中華隊贏球才急忙發文收割，甚至連比賽時間都搞錯，下次不如直接分享民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的發文就好。

綠屏東市長人選難產議員參選卻爆炸 戰力整合面臨考驗

民進黨在屏東縣執政逾29年，縣治所在的屏東市卻一直是民進黨「艱困選區」，今年的九合一地方選舉，屏東市政局出現反差局面。國民黨籍現任市長周佳琪將拚連任，但民進黨至今仍未推出人選。相較之下，屏東縣第一選區（屏東市）議員登記卻相當熱絡，多名現任與新人搶進角逐。地方人士觀察，市長布局未明，卻同時面臨議員選戰壓力，綠營如何整合戰力、避免選情失焦，成為屏東政壇關注焦點。

花蓮縣長戰…泛藍陷分裂 綠擬不提名

國民黨花蓮縣長選舉陷泛藍內部之爭，黨主席鄭麗文昨說，這代表國民黨一路走來栽培非常多人才，但相信鄉親眼睛是雪亮的，團結一心，相信黨提名的游淑貞一定會贏。

選竹縣長？鄭朝方被賴總統點名 是否參選仍未鬆口

新竹縣長藍營初選競爭激烈，綠營人選未定。賴清德總統昨赴新竹縣參加「竹東天穿日」客家山歌比賽，竹北市長鄭朝方上台唱山歌。賴總統說，他是第一位到竹東參加山歌大賽的總統，以後若鄭朝方多唱歌，他會多去竹北參加活動。賴、鄭同台，讓綠營基層振奮，直呼「人選呼之欲出」。

藍營3大將爭彰縣長提名 高喊團結贏得勝選

國民黨彰化縣黨部昨天舉辦新春團拜，立委謝衣鳯說，她目前民調領先，雖然父親反對她參選縣長，但她身為國家栽培的政治人才，願意承擔責任；現任縣長王惠美未來動向一直令地方關切，但她快閃致詞：「我沒要選了」，引來熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。