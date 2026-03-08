初選內舉不避親？ 徐國勇、民進黨台北市黨部都遭質疑初選不公

民進黨台北市議員初選將於下周開始電話民調，民進黨秘書長徐國勇、民進黨台北市黨部，都被綠營黨內質疑，有初選內舉不避親、不中立嫌疑。

民進黨大安文山區市議員初選激烈，昔日英系出身的民進黨秘書長徐國勇出席獅子會活動時，公開為英系台北市議員參選人陳聖文站台，引發公正性的疑慮。

徐國勇在致詞時表示，他身為黨秘書長在初選階段必須維持公正，但因為陳聖文是獅子會的專區主席，在獅子會的場合必須內舉不避親，因此要好好介紹這位年輕有為的優秀人才。他呼籲在場獅友，接到大安文山區的初選民調電話時，務必唯一支持陳聖文，將獅友的服務精神與力量擴散到台北市各個角落。

另外，松山、信義區共有3位現任議員與2名新人角逐4個提名席次。有綠營人士發現，民進黨台北市黨部主委張茂楠的官方LINE帳號近來多次發送替其女兒、現任市議員張文潔拉票的訊息，今天不僅宣傳張文潔的婦女節活動，又再度呼籲民調唯一支持張文潔，質疑市黨部的立場不公正。

綠營人士指出，張茂楠的社群帳號今天發送「分享生命、挽袖捐血」活動訊息，由張文潔具名邀請民眾3月8日婦女節當天前往指定地點捐血，即可獲贈防蚊皂、白米及洋芋片等贈品，除了在文未加註「電話民調唯一支持張文潔」外，再加碼發送張文潔的初選文宣。

綠營人士指出說，張茂楠的官方帳號近日經常為張文潔拉票，2月初就曾發送訊息，由張茂楠與張文潔聯名邀請民眾捐血，當時的贈品是蘿蔔糕與白米一包，春節期間一度恢復黨部主委身份，通知發放總統賴清德的春聯，而今天除了贈品項目增加外，主辦人也僅剩初選候選人張文潔一人，身為帳號所有人的黨部主委張茂楠不再列名邀請人。網友質疑，可能有失黨部在初選中的公正立場。