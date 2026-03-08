聽新聞
政壇硬漢力挺新秀！王世堅現身桃園蘆竹 看好呂宇晟進軍桃市議會
立法委員王世堅昨晚「從從容容」現身桃園，公開力挺市議員參選人呂宇晟，讚其學識與體魄兼具且有即戰力，必能監督市政，並對年底桃園市長選戰充滿信心，強調民進黨人才濟濟，必會推出最強人選奪回寶座。
2026九合一選舉
桃園市蘆竹區南興、福興、福昌、順興及正興5個里昨晚在光明河濱公園小天幕廣場舉辦「大南興璀璨之夜」社區活動，透過音樂演出、社區表演與親子互動等多元節目，吸引千餘名里民到場參與；民進黨立委莊瑞雄、王世堅也陪同參加民進黨蘆竹區議員初選的呂宇晟到場，親民的「恰吉」王世堅一現身，瞬間吸引大眾的目光，眾多婆媽、叔伯紛紛上前握手打招呼或是合影。
王世堅向里民推薦時，展現一貫感性與犀利，形容呂宇晟是個擁有「善良的心」且學識豐富的年輕後進。他說，呂不僅在專業領域準備充裕，更將身體鍛鍊得十分強健，展現隨時能投入戰鬥的「即戰力」，而他堅信，一旦呂宇晟進入桃園市議會，定能以專業與活力，為桃園市民提供最紮實的服務，並扮演好監督市政的防腐劑角色。
針對各界高度關注桃園市長提名人選，王世堅首度透露黨內的觀察名單與佈局思維，目前正進行精密的規劃與分析，強調民進黨在桃園擁有多位優秀人才，例如總統府副祕書長何志偉經營桃園1年多，提出很多藍圖；還有立院同事王義川本身也對桃園市政有相當了解，更是交通專長，根據王義川的說法「民進黨一向是讓最強的出來，現在也在縝密規畫，一定精彩可期」。
王世堅強調，民進黨在年底的桃園市長選戰與市議員選舉中絕不會缺席，且會打出一場非常精彩的勝仗！不僅要重新奪回桃園市長寶座，更要在市議員席次上取得大幅增長。
