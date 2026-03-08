花蓮縣長戰 泛藍陷分裂 綠擬不提名

國民黨花蓮縣長選舉陷泛藍內部之爭，黨主席鄭麗文昨說，這代表國民黨一路走來栽培非常多人才，但相信鄉親眼睛是雪亮的，團結一心，相信黨提名的游淑貞一定會贏。

花蓮縣長選戰逐漸升溫，國民黨中常會四日提名初選民調勝出的吉安鄉長游淑貞，但黨籍的前市長葉耀輝也不放棄。

另外，縣議員魏嘉賢已經表態，議長張峻預計下周宣布，魏、張都已退出國民黨，現為無黨籍，綠營則傾向不提人選，與反傅力量結盟。

縣黨部昨天舉辦新春團拜，鄭麗文致詞時盛讚游淑貞從政廿年，從最基層的鄉民代表、縣議會，再成為吉安鄉長，施政接地氣、照顧弱勢也重視兒童教育，一步一腳印非常踏實，經過完整歷練，帶著被鄉民高度肯定的政績，要問鼎縣長。

鄭麗文說，這次選花蓮縣長的都是藍軍出身，表示國民黨一路走來栽培非常多的人才，相信鄉親的眼睛是雪亮的，年底這張選票，希望從花蓮縣黨部出發，國民黨上下一心，與游淑貞站在一起、並肩作戰，游淑貞一定能高票進入縣府，當選花蓮縣長。

游淑貞致詞時也說，相信中國國民黨不管多少黨員同志離家出走，還是依然能夠團結守住花蓮的藍天。