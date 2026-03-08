聽新聞
花蓮縣長戰 泛藍陷分裂 綠擬不提名

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
國民黨花蓮縣黨部昨天新春團拜，黨主席鄭麗文（中）與立委傅崐萁（右二）、縣長徐榛蔚（右）、下屆縣長提名人游淑貞（左二）等人高呼國民黨加油。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣長選舉陷泛藍內部之爭，黨主席鄭麗文昨說，這代表國民黨一路走來栽培非常多人才，但相信鄉親眼睛是雪亮的，團結一心，相信黨提名的游淑貞一定會贏。

花蓮縣長選戰逐漸升溫，國民黨中常會四日提名初選民調勝出的吉安鄉長游淑貞，但黨籍的前市長葉耀輝也不放棄。

另外，縣議員魏嘉賢已經表態，議長張峻預計下周宣布，魏、張都已退出國民黨，現為無黨籍，綠營則傾向不提人選，與反傅力量結盟。

縣黨部昨天舉辦新春團拜，鄭麗文致詞時盛讚游淑貞從政廿年，從最基層的鄉民代表、縣議會，再成為吉安鄉長，施政接地氣、照顧弱勢也重視兒童教育，一步一腳印非常踏實，經過完整歷練，帶著被鄉民高度肯定的政績，要問鼎縣長。

鄭麗文說，這次選花蓮縣長的都是藍軍出身，表示國民黨一路走來栽培非常多的人才，相信鄉親的眼睛是雪亮的，年底這張選票，希望從花蓮縣黨部出發，國民黨上下一心，與游淑貞站在一起、並肩作戰，游淑貞一定能高票進入縣府，當選花蓮縣長。

游淑貞致詞時也說，相信中國國民黨不管多少黨員同志離家出走，還是依然能夠團結守住花蓮的藍天。

新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

新北市議會下屆議員席次達六十八席，國民黨新北市黨部昨宣布提名三十八席，力拚過半；民進黨先提三十四席；民眾黨目前傾向維持一區提一席策略。藍白陣營皆稱議員選舉合作較困難，共識是競選時不會互相攻擊。

選竹縣長？鄭朝方被賴總統點名 是否參選仍未鬆口

新竹縣長藍營初選競爭激烈，綠營人選未定。賴清德總統昨赴新竹縣參加「竹東天穿日」客家山歌比賽，竹北市長鄭朝方上台唱山歌。賴總統說，他是第一位到竹東參加山歌大賽的總統，以後若鄭朝方多唱歌，他會多去竹北參加活動。賴、鄭同台，讓綠營基層振奮，直呼「人選呼之欲出」。

藍營3大將爭彰縣長提名 高喊團結贏得勝選

國民黨彰化縣黨部昨天舉辦新春團拜，立委謝衣鳯說，她目前民調領先，雖然父親反對她參選縣長，但她身為國家栽培的政治人才，願意承擔責任；現任縣長王惠美未來動向一直令地方關切，但她快閃致詞：「我沒要選了」，引來熱議。

江啟臣開北屯見面會 藍營民代相挺

國民黨預定三月底完成台中市長提名，爭取提名的立法院副院長江啟臣昨天挺進市長盧秀燕的北屯本命區舉辦見面會；另名參選人立委楊瓊瓔則參加大雅區小麥產業文化節，表示近期會舉辦兩場團結大會；民進黨參選人何欣純連日拋政見，還為經典賽的中華隊應援。

婦女節拋政見 童子瑋：基隆乳癌免費篩檢納30到39歲女性

明天是3月8日國際婦女節，民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今拋婦女政見，未來如果當選市長，會將基隆市乳癌篩檢免費服務，納入30到39歲的女性，估逾2萬3千女性受惠。

