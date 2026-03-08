聽新聞
江啟臣開北屯見面會 藍營民代相挺

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰黑中亮／台中報導
立法院副院長江啟臣（中）7日舉辦「台中啟程」北北屯見面會，吸引逾千名民眾到場支持。記者趙容萱／攝影
立法院副院長江啟臣（中）7日舉辦「台中啟程」北北屯見面會，吸引逾千名民眾到場支持。記者趙容萱／攝影

國民黨預定三月底完成台中市長提名，爭取提名的立法院副院長江啟臣昨天挺進市長盧秀燕的北屯本命區舉辦見面會；另名參選人立委楊瓊瓔則參加大雅區小麥產業文化節，表示近期會舉辦兩場團結大會；民進黨參選人何欣純連日拋政見，還為經典賽的中華隊應援。

台中市立委選舉第五選區包含北區、北屯區，盧秀燕在中五選區任六屆立委，是盧的本命區，其中，北屯區為台中市最大行政區，近年北屯大樓如雨後春筍林立，外來年輕人口移入，年輕票源成兵家必爭之地。

江啟臣昨天下午在北屯松竹寺舉辦「台中啟程」北北屯見面會，包括在地的立委黃健豪、議員陳文政、陳成添、陳政顯、沈佑蓮、賴順仁，以及立委陳菁徽、台北市議員李明賢等人助講，吸引民眾到場支持力挺。

楊瓊瓔三月繼續勤走地方，昨參加大雅區小麥產業文化節，表示近期會舉辦兩場團結大會，打破傳統政治的嚴肅氛圍，改以「嘉年華會」形式；兩場造勢分別是十四日在大雅、廿一日在太平，預估有萬人響應。地方人士指出，楊強項是基層組織，尤其她出身海線，原縣區實力強大。

民進黨參選人何欣純把握先行優勢，五日端出女性福利政策，包含提高女性勞工健檢補助、生育津貼加碼加倍、擴大公托名額等，也在立委蔡其昌協助下深入海線，六日在梧棲大庄浩天宮為中華隊應援；何透露，根據黨內在農曆年後的民調，她與江啟臣的差距已不到十個百分點。

台中 黃健豪 李明賢 江啟臣 盧秀燕 台中市

