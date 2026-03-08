聽新聞
0:00 / 0:00

藍營3大將爭彰縣長提名 高喊團結贏得勝選

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍／彰化報導
國民黨彰化縣黨部昨新春團拜，縣黨部主委謝衣鳯（中）、彰化工策會總幹事洪榮章（右一）與縣府參議柯呈枋（左一）喊出要團結贏得勝選。記者林宛諭／攝影
國民黨彰化縣黨部昨新春團拜，縣黨部主委謝衣鳯（中）、彰化工策會總幹事洪榮章（右一）與縣府參議柯呈枋（左一）喊出要團結贏得勝選。記者林宛諭／攝影

國民黨彰化縣黨部昨天舉辦新春團拜，立委謝衣鳯說，她目前民調領先，雖然父親反對她參選縣長，但她身為國家栽培的政治人才，願意承擔責任；現任縣長王惠美未來動向一直令地方關切，但她快閃致詞：「我沒要選了」，引來熱議。

2026九合一選舉

國民黨爭取縣長提名的人選，包括兼任縣黨部主委的謝衣鳯、現任彰化縣工策會總幹事洪榮章及縣府參議柯呈枋都與會。中央黨部副秘書長兼組發會主委李哲華表示，已與三名縣長參選人充分交換過意見，無論誰出線，大家都有信心，一定會盡速推出最有勝選的人選。

謝衣鳯接受媒體採訪時說，縣長提名人選會按黨內初選機制，包括協調性民調或初選民調，會再討論看最後採取哪樣方式。她也證實黨內已有做相關民調，的確顯示她是領先，會再和其他參選人再討論，一定以黨內民主和程序來進行。

對於謝父稱謝家人不參選縣長，謝衣鳯則說，沒有家長願意讓子女承擔這種重責大任，但她身為國家栽培的政治人才，雖感謝家庭的養育之恩，但對民眾的支持也感念在心，為了讓彰化愈來愈好，願意承擔這份責任，至於議長弟弟謝典林一直都未被黨內列為縣長人選，且他現在也以爭取連任議長為優先。

洪榮章說，他一定以大局為重，中央若覺得有人比他更適合，他也會尊重，不管黨中央做什麼決定，都全力支持，目標就是要贏得勝選。

柯呈枋說，依據自己做的民調，他與謝衣鳳委員差距都在誤差範圍內，選到底的決心不會變，也呼籲黨中央能盡快啟動黨內民主機制，透過公開、公平程序，讓基層早日整隊、團結向前。

彰化縣長王惠美任滿後的動向，政壇認為如果爭取不分區立委不成，應回到鹿港、和美區選立委，最近更傳聞會被延攬入閣。但王惠美快閃致詞時笑說，「我沒要選了」，現在任務就是把年輕人拉上來，讓國民黨人才不要有斷層。

民進黨提名的縣長參選人陳素月競選辦公室則定今天上午揭牌，中央黨部秘書長徐國勇出席。

李哲華 洪榮章 柯呈枋 王惠美 不分區立委

延伸閱讀

苗栗／藍團拜喊全壘打 綠議員黨內登記

縣市長提名 鄭麗文讚3女將戰力爆表

彰化縣長選戰…加入國民黨抗綠？ 邱建富：不可能

要謝衣鳯不選彰化縣長？蕭旭岑：黨未勸退

相關新聞

新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

新北市議會下屆議員席次達六十八席，國民黨新北市黨部昨宣布提名三十八席，力拚過半；民進黨先提三十四席；民眾黨目前傾向維持一區提一席策略。藍白陣營皆稱議員選舉合作較困難，共識是競選時不會互相攻擊。

花蓮縣長戰 泛藍陷分裂 綠擬不提名

國民黨花蓮縣長選舉陷泛藍內部之爭，黨主席鄭麗文昨說，這代表國民黨一路走來栽培非常多人才，但相信鄉親眼睛是雪亮的，團結一心，相信黨提名的游淑貞一定會贏。

選竹縣長？鄭朝方被賴總統點名 是否參選仍未鬆口

新竹縣長藍營初選競爭激烈，綠營人選未定。賴清德總統昨赴新竹縣參加「竹東天穿日」客家山歌比賽，竹北市長鄭朝方上台唱山歌。賴總統說，他是第一位到竹東參加山歌大賽的總統，以後若鄭朝方多唱歌，他會多去竹北參加活動。賴、鄭同台，讓綠營基層振奮，直呼「人選呼之欲出」。

藍營3大將爭彰縣長提名 高喊團結贏得勝選

國民黨彰化縣黨部昨天舉辦新春團拜，立委謝衣鳯說，她目前民調領先，雖然父親反對她參選縣長，但她身為國家栽培的政治人才，願意承擔責任；現任縣長王惠美未來動向一直令地方關切，但她快閃致詞：「我沒要選了」，引來熱議。

江啟臣開北屯見面會 藍營民代相挺

國民黨預定三月底完成台中市長提名，爭取提名的立法院副院長江啟臣昨天挺進市長盧秀燕的北屯本命區舉辦見面會；另名參選人立委楊瓊瓔則參加大雅區小麥產業文化節，表示近期會舉辦兩場團結大會；民進黨參選人何欣純連日拋政見，還為經典賽的中華隊應援。

婦女節拋政見 童子瑋：基隆乳癌免費篩檢納30到39歲女性

明天是3月8日國際婦女節，民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今拋婦女政見，未來如果當選市長，會將基隆市乳癌篩檢免費服務，納入30到39歲的女性，估逾2萬3千女性受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。