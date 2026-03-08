藍營3大將爭彰縣長提名 高喊團結贏得勝選

國民黨彰化縣黨部昨天舉辦新春團拜，立委謝衣鳯說，她目前民調領先，雖然父親反對她參選縣長，但她身為國家栽培的政治人才，願意承擔責任；現任縣長王惠美未來動向一直令地方關切，但她快閃致詞：「我沒要選了」，引來熱議。

國民黨爭取縣長提名的人選，包括兼任縣黨部主委的謝衣鳯、現任彰化縣工策會總幹事洪榮章及縣府參議柯呈枋都與會。中央黨部副秘書長兼組發會主委李哲華表示，已與三名縣長參選人充分交換過意見，無論誰出線，大家都有信心，一定會盡速推出最有勝選的人選。

謝衣鳯接受媒體採訪時說，縣長提名人選會按黨內初選機制，包括協調性民調或初選民調，會再討論看最後採取哪樣方式。她也證實黨內已有做相關民調，的確顯示她是領先，會再和其他參選人再討論，一定以黨內民主和程序來進行。

對於謝父稱謝家人不參選縣長，謝衣鳯則說，沒有家長願意讓子女承擔這種重責大任，但她身為國家栽培的政治人才，雖感謝家庭的養育之恩，但對民眾的支持也感念在心，為了讓彰化愈來愈好，願意承擔這份責任，至於議長弟弟謝典林一直都未被黨內列為縣長人選，且他現在也以爭取連任議長為優先。

洪榮章說，他一定以大局為重，中央若覺得有人比他更適合，他也會尊重，不管黨中央做什麼決定，都全力支持，目標就是要贏得勝選。

柯呈枋說，依據自己做的民調，他與謝衣鳳委員差距都在誤差範圍內，選到底的決心不會變，也呼籲黨中央能盡快啟動黨內民主機制，透過公開、公平程序，讓基層早日整隊、團結向前。

彰化縣長王惠美任滿後的動向，政壇認為如果爭取不分區立委不成，應回到鹿港、和美區選立委，最近更傳聞會被延攬入閣。但王惠美快閃致詞時笑說，「我沒要選了」，現在任務就是把年輕人拉上來，讓國民黨人才不要有斷層。

民進黨提名的縣長參選人陳素月競選辦公室則定今天上午揭牌，中央黨部秘書長徐國勇出席。