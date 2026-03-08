聽新聞
選竹縣長？鄭朝方被賴總統點名 是否參選仍未鬆口

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
賴清德總統（左三）昨受邀出席竹東天穿日活動，一句「若鄭朝方（左二）多唱歌，我會多去竹北市參加活動」，引發聯想。記者王駿杰／攝影
賴清德總統（左三）昨受邀出席竹東天穿日活動，一句「若鄭朝方（左二）多唱歌，我會多去竹北市參加活動」，引發聯想。記者王駿杰／攝影

新竹縣長藍營初選競爭激烈，綠營人選未定。賴清德總統昨赴新竹縣參加「竹東天穿日」客家山歌比賽，竹北市長鄭朝方上台唱山歌。賴總統說，他是第一位到竹東參加山歌大賽的總統，以後若鄭朝方多唱歌，他會多去竹北參加活動。賴、鄭同台，讓綠營基層振奮，直呼「人選呼之欲出」。

鄭朝方對參選與否未鬆口，鄭表示，今年是大新竹選舉年，藍營正在初選，綠營會推出最強人選。國民黨部分，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩初選攻防激烈，二人競端福利政策。

賴總統昨赴竹東，鄭朝方說，竹東是他的家鄉，過去當音樂人時，曾受竹東鎮公所邀請來唱鎮歌，賴總統重視客家聚落。對於縣長選戰，鄭朝方說，目前國民黨還在初選階段，民進黨一定會推出最強的人選。

針對鄭朝方被賴總統「點名」，地方黨內人士認為，年底縣長選戰「人選呼之欲出」，鄭深耕地方，竹北治理表現有目共睹，若代表民進黨出征，有機會為竹縣選情注入新的動能。

在地綠營人士指出，新竹縣選情向來艱困，但只要推出具有地方基礎與治理成績的候選人，有機會突破長期政治版圖的限制；鄭的竹北政績與年輕世代形象，對綠營拓展新竹縣版圖有指標意義。

藍營初選之爭預計三月底揭曉，雙方競爭激烈，甚至對簿公堂。徐欣瑩近來頻繁出席地方活動，數度與縣長楊文科合體，曾公開肯定楊文科與前縣長邱鏡淳、林光華推廣客家文化不遺餘力，楊也公開感謝徐在中央爭取預算。徐提出增班增校保障竹縣學生受教權、農業導入ＡＩ協作等政見，爭取家長與農友支持。

陳見賢勤走基層，昨出席竹北市婦女會模範會員代表大會，與上百名婦女提前慶祝婦女節。他提出「廿至四十歲女性凍卵補助」與「鼓勵女性定期健康檢查」等友善婦女政策，同時也有「擴大敬老愛心卡使用範圍」構想，爭取銀髮族支持。

竹北 賴總統 楊文科 鄭朝方 藍營 徐欣瑩 陳見賢

