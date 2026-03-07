聽新聞
影／3月底藍營台中市長民調 江啟臣造勢活動今天起跑
立法副院長江啟臣今天表示，下一棒更重要，八年前他就認真準備，至今沒有停止準備，要讓台中一棒接一棒，台中超越台中，願景，定位、目標，方法、政策通通有準備好了。一大願景，打造台中成為完整、最棒的旗艦城市；二個定位，成為亞洲的新核心、世界的新都心；三個目標是安養樂活、安穩宜居、安居樂業；四大途徑是走向國際、產業升級、均衡發展，以及「智慧治理」；5大面向包括交通公安、產業經濟就業、健康和照護、教育文化社會福利、韌性和永續。
2026九合一選舉
國民黨台中市長初選將在三月底做民調決定人選，江啟臣今天開始舉行造勢活動，地點在北屯松竹寺，江啟臣的好人緣也讓不少黨內議員現身站台，除了彰化縣議員曹嘉豪跨區現身力挺之外，正在角逐北屯區民眾黨黨內初選的參選人邱于珊也出現在現場。
邱于珊說，上次藍白合在台中成為全台示範區，也拿下好成績，她與江啟臣各自面臨黨內初選的重要時刻，她一定要現身為好友站台，表達支持。另外也希望能夠延續上次藍白合的熱度，為她也為江啟臣拉抬好成績。
