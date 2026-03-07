聽新聞
婦女節拋政見 童子瑋：基隆乳癌免費篩檢納30到39歲女性
明天是3月8日國際婦女節，民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今拋婦女政見，未來如果當選市長，會將基隆市乳癌篩檢免費服務，納入30到39歲的女性，估逾2萬3千女性受惠。
童子瑋指出，依衛福部數據統計，乳癌是台灣女性癌症發生率第一名，更是十大死因排名第四，其中更令人擔憂的是發病年齡正在下降，約有一成患者在40歲以下，但中央目前推行的公費乳癌篩檢僅限40至74歲，但40歲以下的女性值工作與家庭雙重壓力的高峰。
童子瑋說，他若當選基隆市長，會將擴大補助乳癌免費篩檢的年齡。將以市府加碼補助的方式，將30到39歲女性納入公費乳癌的範圍，估算將有超過2萬3千女性受惠。
他表示，乳癌不是絕症，只要「早期發現、早期治療」，就能大幅提高治癒率與存活率，讓身邊每一位朋友、同學、姐妹、媽媽、阿嬤都能安心。
童子瑋說，婦女節的意義，不只有祝福，市府應該要用具體的政策，讓性們活得更安心、更有保障，因為守護女性健康，是城市進步最基本的標準。他會繼續努力，讓基隆成為真正體貼女性的城市，祝福大家婦女節快樂。
