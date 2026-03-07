挺進盧秀燕本命區大造勢 江啟臣「8年磨1劍」：讓台中成為旗艦城

台中市北區、北屯區是國民黨台中市長盧秀燕的本命區，尋求國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣今舉辦「台中啟程」北北屯見面會。江啟臣說，八年前與盧秀燕良性競爭，「下一棒更重要」，他八年前就認真準備，並喊出「12345台中更幸福」，打造台中成為幸福、最棒的旗艦城。

台中市立委選舉第五選區包含北區、北屯區，盧秀燕在中五選區任六屆立委，是盧的本命區，其中，北屯區為台中市最大行政區，近年北屯大樓如雨後春筍林立，外來年輕人口移入，年輕票源成兵家必爭之地。

江啟臣今天下午3時30分在北屯松竹寺舉辦「台中啟程」北北屯見面會，包括在地的立委黃健豪、市議員陳文政、陳成添、陳政顯、沈佑蓮、賴順仁，以及立委陳菁徽、台北市議員李明賢等人助講，吸引逾千名民眾到場支持力挺。

與會助講者都力挺江啟臣接棒台中市長，並重提8年前江與盧秀燕初選僅差距0.6％，江啟臣展現「團結不能輸」風度全力輔選，才換來台中黃金8年。

江啟臣說，台中市目前人口286.8萬人，他目標達300萬人口，打造願生能養、幸福、最棒的城市，往世界最幸福的城市邁進。他有能力圓夢，八年前與盧秀燕良性競爭、盡力輔選，盧秀燕擔任市長，他詢問台下「八年來盧秀燕做得好不好？」台下說「好」。

江啟臣指出，下一棒更重要，八年前他就認真準備，至今沒有停止準備，要讓台中一棒接一棒，台中超越台中，願景，定位、目標，方法、政策通通有準備好了。一大願景，打造台中成為完整、最棒的旗艦城市；二個定位，成為亞洲的新核心、世界的新都心；三個目標是安養樂活、安穩宜居、安居樂業；四大途徑是走向國際、產業升級、均衡發展，以及「智慧治理」；5大面向包括交通公安、產業經濟就業、健康和照護、教育文化社會福利、韌性和永續。

陳菁徽說，2026年目標是下架民進黨，江啟臣勤走基層、接待外國友人、出訪，出訪時時刻刻不忘推銷台灣產業，尤其是對美關稅衝擊，需要靠有國際觀的江啟臣擔任市長，才能帶領台中走向世界。江啟臣八年前有風度，民調差0.6%，就投入輔選盧秀燕，讓有國際觀、願意承擔的江啟臣擔任市長。

立法院副院長江啟臣今舉辦「台中啟程」北北屯見面會，吸引逾千名民眾到場支持力挺。記者趙容萱／攝影

