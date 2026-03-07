何欣純力推三班護病比入法與馬上加薪 喊出六大創新口號

立法委員何欣純今天連趕10多個社團，今天出席大台中護理師公會活動，與護理夥伴歡聚一堂，何欣純不僅當場提出「三班護病比入法」與「馬上加薪」兩大核心政見，並以朗朗上口的「六大創新口號」凝聚現場共鳴，宣示將成為護理同仁最堅實的後盾。

何欣純強調，護理師長年照顧他人，卻往往忽略了自身的身心健康，特別提醒醫護同仁「要先照顧自己，先愛自己、疼惜自己。」並回顧過去與公會夥伴同行健走的溫馨時光，指出唯有身心健康的醫護人力，才能真正守護市民的健康，此番話語贏得全場熱烈掌聲。

何欣純針對基層護理人員最關切的職場結構問題，表示將透過護病比入法、薪資加碼雙管齊下，立法明定合理的醫護比例，從制度根源舒緩基層壓力，不分朝野、周全照顧，並爭取馬上加薪，呼籲中央帶頭補助、地方務實執行並加碼跟進，以實質提升醫護整體待遇，才是留住護理人才的「首務之急」。

何欣純現場更自創六大口號「市長換欣、普發現金、馬上發薪、馬上加薪、市民開心、台中創新」，巧妙將個人名字融入護理權益訴求，節奏感十足，更兼具記憶點與政策宣示意義，引發全場熱烈迴響，同時主張「醫療環境也要創新」，計畫未來導入智慧 AI 工具，藉由科技手段簡化繁瑣的行政作業流程，讓護理師得以回歸專業照護本質。

在人身安全方面，何欣純提及自己在國會推動「醫療暴力零容忍」修法的歷程，並承諾若現行罰則力道仍不足，將持續推動更嚴格的法律規範；考量到護理人員須輪班的工作特性，她同時關心護理人員深夜上下班的安全，指出「不分性別，在這個城市裡面，大家的安全都要被守護。」並表示，「公安治安」將成為其施政核心之一，讓護理姐妹們無論在職場內外都能感受到台中的安全感，職場環境中獲得更好的保障與發展空間。