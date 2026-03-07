影／2024總統大選藍白合破局 柯文哲指出最大原因：根本沒規則

布局2026九合一大選，民眾黨拋出藍白合議題，前主席柯文哲今天被問到此事，提及2024年藍白合破局，很大原因就在於「根本沒有規則」，當時一直在談民調，若要長期合作一定要有政黨協議書。

柯文哲說，議員選舉本來就是多席次選舉，原則上就是每一個選區提名一個，大家各自努力，也沒有什麼藍白合不合的問題，這次採取相當保守的戰略，多數選區都是一區一人，只有像新竹東區因為原本就有兩名現任議員，才會提名兩人。

至於市長選舉，他說，如果民眾黨有自己的候選人，當然支持自己的候選人；如果沒有，才會再討論合作機制，目前兩黨黨主席黃國昌、鄭麗文都在討論相關SOP，例如先磨共同政見，再分中央與地方層面的合作。

柯文哲強調，未來如果真的要建立聯合政府，應該要有制度，例如日本自民黨和國民黨的政黨合作，一定有政黨協議書，台灣其實可以參考其他民主國家的經驗。

柯坦承，過去的一些經驗和痕跡，讓他領悟必須訂出一套規則，不敢說這套制度一開始就能做到一百分，但至少慢慢把它建立起來，通過每一次的選舉，讓台灣的政治一步步往前進，「這才是我們希望看到的」。