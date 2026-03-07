陳玉珍出席許氏宗親會交接 喊話年底選戰「許陳姻親互相支持」

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門縣許氏宗親會今天舉行第15屆理監事交接典禮，金門縣立委陳玉珍（左）頒發榮譽理事長證書予許金象（中），理事長許永富（右）共同見證。記者蔡家蓁／攝影
金門縣許氏宗親會今天中午在海洋餐廳舉行第15屆理監事交接典禮，地方政要與各地宗親都到場觀禮。其中，甫獲中國國民黨提名參選縣長的立法委員陳玉珍也早早到場逐一與民眾握手致意，並在致詞時「拉近距離」，提及俗諺「陳厝埔、許厝墓」，說許陳宗族是姻親，年底選舉，盼許氏的宗長們都能多支持她，大家彼此互相支持。

2026九合一選舉

陳玉珍致詞表示，金門社會長久以來重視宗族文化，不論婚喪喜慶或地方事務，宗族往往扮演凝聚情感的重要角色。她說，許氏宗親會人丁興旺，她記得在唸小學時，「班上有一半同學都姓許」，可見許氏子弟人才濟濟、影響力深厚。

談及年底選舉，她指出，上週已獲中國國民黨提名參選縣長，希望能獲得鄉親支持。她也提到金城後浦流傳一句俗語「陳厝埔、許厝墓」，象徵陳、許兩大宗族長期姻親關係密切，因此期盼彼此互相扶持，共同為地方發展努力。

陳玉珍說，今年適逢五合一選舉，金門許氏宗親子弟也有多人有意投入議員、鎮長、代表與里長等各級民意代表選舉，盼宗親多加支持，讓優秀子弟有機會為地方服務。她並表示，自己從政已逾20年，歷任3屆縣議員、3屆立委，未來若有機會更上一層樓，也將延續歷任縣長施政成果，提出更符合金門需求的政策方向。

會中由金門縣政府副秘書長李廣榮代表縣長陳福海頒發理事長當選證書予連任的許永富，包括副縣長陳祥麟 、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允 、議會秘書長王垣坤等人也到場祝賀。

連任理事長的許永富表示，連任象徵責任加重，未來4年將推動3項重點工作，包括確保宗親會高陽大樓如期如質完工、鼓勵青年宗親參與會務，並持續深化宗親福祉與各地宗親聯誼，讓宗族情誼持續傳承。

他也提到，今年是五合一選舉年，不少許氏子弟投入各級民意代表選舉，希望宗親多給予支持與牽成，讓更多優秀人才有機會服務地方。

李廣榮致詞時表示，許氏宗親會長年關懷弱勢、支持地方建設，同時致力於發揚宗族文化與傳統家風，在金門眾多宗親會中堪稱典範，期許未來持續凝聚宗族力量，為地方與社會做出更多貢獻。

金門縣許氏宗親會今天舉行第15屆理監事交接典禮，立委陳玉珍（右二）早早就出現在會場跟出席的許氏宗親懇託拜票。記者蔡家蓁／攝影
金門縣許氏宗親會今天舉行第15屆理監事交接典禮，立委陳玉珍逐桌跟許氏宗親懇託拜票，縣長選戰提前啟動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣許氏宗親會今天舉行第15屆理監事交接典禮，金門縣政府副秘書長李廣榮（左）代表縣長陳福海頒發理事長當選證書予連任的許永富。記者蔡家蓁／攝影
金門縣許氏宗親會今天舉行第15屆理監事交接典禮，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
